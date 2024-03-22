Конфликт за власть между элитами в России усиливается: как "военкоры" ссорятся с пропагандистами

Российская власть один за другим убирает тех "военкоров", которые стали невыгодными и даже опасными для нее. Такие случаи являются безусловным свидетельством нарастания конфликта между различными элитами страны-агрессора.

Кроме того, сейчас в российском информационном пространстве довольно ярко видно, как так называемые “военкоры” сцепляются в ссорах с кремлевскими пропагандистами, начиная открыто критиковать российскую власть. Какие последствия может иметь конфликт между “военкорами” и пропагандистами в России – читайте в материале 24 Канала.

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Российские "военные корреспонденты" погибают из-за критики власти

Российский "военный корреспондент" Андрей Морозов, который обнародовал большие потери российской оккупационной армии во время многомесячных штурмов на Авдеевку, 21 февраля 2024 года погиб при непонятных обстоятельствах.

Кремлевские СМИ сообщают, что Морозов якобы покончил с собой. Однако его друзья и коллеги подозревают нечистую игру Москвы, считая, что его смерть была спланирована из-за публикации информации, которая противоречила пропагандистской тактике Кремля.



Андрей Морозов критиковал действия российских властей / Фото предоставлены 24 Каналу

Сейчас подтверждением теории самоубийства является оставленная Морозовым записка, в которой он осуждает коррумпированную государственную систему и выражает свой отказ быть ее соучастником, называя эти причины движущей силой своего решения покончить с собой.

Однако в ряде загадочных событий вторая версия приобретает все большую поддержку.

Так, 5 февраля Иван Сечин, 35-летний сын генерального директора "Роснефти" Игоря Сечина, трагически ушел из жизни из-за якобы "внезапного отрыва тромба". После преждевременной смерти Сечина-младшего Леонид Невзлин выступил в социальных сетях с комментарием: "Сегодня я узнал, что Игорь Сечин только что потерял сына. Того самого, который сфабриковал против нас все это раздутое и кровавое дело".

Это заявление касается фальсификации документов в 2003 году, повлекшей финансовый спор между российским правительством и ЮКОСом, ведущей российской нефтяной компанией.

Однако в череде загадочных событий вторая версия Одиннадцать дней спустя произошло еще одно поразительное событие: Алексей Навальный, известный политический оппонент Путина, загадочно умер под стражей. Такие инциденты не являются редкостью в России, где продолжается борьба за власть между военными и политическими элитами, особенно между группами, связанными с ФСБ и ГРУ.

Пропагандисты и "военные коры" нападают друг на друга

В серии событий, произошедших в январе-марте, кремлевские пропагандисты совершили "нападения" на "военкоров", служащих в российской оккупационной армии. Эти инциденты являются яркими примерами борьбы за власть, разворачивающейся в постпутинской России.

Один из таких инцидентов произошел в начале января, 2024 года когда известная российская пропагандистка Юлия Витязева, известная как ведущая телепрограмм на телеканале "Соловьев Live", выпустила видео об информационной гигиене. В видео Витязева назвала "военкоров", "непроверенными лицами", а их информацию - "непроверенной". Это привлекло внимание военных корреспондентов.

9 декабря пророссийский коллаборационист, который взорвал управление СБУ в Одессе, Владимир Грубник опубликовал пост-ответ, отстаивая честь блогеров-военкоров и обвиняя команду ведущего путинского телевизионного пропагандиста Соловьева в систематической лжи.

Владимир Грубник не стал "мириться" с оскорблениями "военкоров" / Фото предоставлены 24 Каналу

Спустя 6 дней возник конфликт между Кириллом Федоровым, ведущим программы "Федоров Live" на пропагандистском канале "Соловьев Live", и блогером, известным как автор блога "Fighterbomber".

Спор возник из-за публикации блогером фотографий, на которых изображены последствия удара украинской ПВО по российскому самолету Ил-22. Обмен оскорблениями между Федоровым и блогером стал точкой разногласий, подчеркнув непрекращающееся идеологическое столкновение между кремлевскими пропагандистами и "военкорами".

Конфликт между Кириллом Федоровым и "Fighterbomber" / Фото предоставлены 24 Каналу

Этот конфликт, свидетельствующий о росте напряженности, дополнительно подпитывается беспокойством о некомпетентности и коррумпированности российского командования, а также большими потерями, которые несут оккупанты на линии фронта в Украине.

Подлил масла в огонь и известный российский пропагандист Владимир Соловьев. Он делал противоречивые заявления в своей телепрограмме "Полный контакт" на телеканале "Соловьев Live".

Российский пропагандист призвал к аресту и заключению военных корреспондентов, которые демонстрируют кадры уничтоженной российской техники. Это заявление вызвало негативную реакцию и критику со стороны военных блогеров.

Ответ российского блогера-военкора на слова Соловьева / Фото предоставлено 24 Каналу

В России ссорятся между собой элиты

Трагическая смерть Андрея Морозова, которая, по некоторым предположениям, могла быть убийством, замаскированным под самоубийство, привлекла внимание к длительному конфликту, связанного с преследованиями со стороны Юлии Витязевой и Армена Гаспаряна. Ситуация обострилась до критической точки перед преждевременной смертью Морозова.

Даже после его смерти пренебрежительное отношение к военкору продолжалось до тех пор, пока кремлевские государственные пропагандисты не изменили свою тактику дезинформации общественности и военной пропаганды.

Первый скриншот демонстрирует первую реакцию российской пропагандистки Юлии Витязевой. Другой – работу по новой методичке / Фото 24 Канала

Но даже несмотря на это, кремлевские пропагандисты продолжают атаковать российских военных блогеров. 3 марта Борис Яковенко, ведущий военно-пропагандистского шоу "Утро Z" на "Соловьев Live", выступил с сокрушительной критикой телеграм-канала "Два майора", назвав их "двумя мародерами".

Кроме того, Яковенко осудил всех "военных блогеров" как "паразитов, которые наживаются на жертвах наших солдат". Несмотря на критику, "Два майора" решили не реагировать на замечания Яковенко, тогда как другой военный блогер опубликовал противоречивый пост в ответ.



Телеграм-канал "Два майора" также приняли участие в отстаивании прав "военкоров" / Фото предоставлено 24 Каналу

Таким образом можно сделать вывод, что в Российской Федерации растет напряженность в отношениях между военными, СМИ и политическими группировками, что вызывает опасения потенциальных новых конфликтов.

Существуют предположения, что это может привести к дальнейшим загадочным смертям или самоубийствам людей, которые выступали против официального нарратива Кремля о войне.

Российская элита остро осознает, что срок пребывания Путина у власти подходит к концу, что побуждает к борьбе за власть и влияние в рамках подготовки к постпутинской эпохе. Пока конкурентные группировки борются за контроль, "своя" война, которая унесла жизни почти полмиллиона российских солдат за последние два года, сталкивается с неопределенным будущим.