Боррель ответил, отправит ли ЕС в Украину инструкторов на фоне вступления в войну КНДР

Россия вовлекла в свою агрессию военных КНДР. Жозеп Боррель сказал, повлияет ли это на решение ЕС по отправке в Украину инструкторов.

Союзники не имеют общей позиции по отправке инструкторов в Украину, признался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой в Киеве, передает 24 Канал.

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"Нельзя исключить, что это произойдет"

Жозепа Борреля спросили, может ли привлечение КНДР в войну в Украине изменить позицию ЕС по обучению солдат на украинской территории. Дипломат отметил, что пока консенсуса между членами ЕС нет. В то же время он не исключил, что рано или поздно Евросоюз таки отправит своих инструкторов в Украину.

Боррель подчеркнул, что его задача заключается в том, чтобы учебная военная миссия работала и в дальнейшем. Он отметил, что уже к концу 2024 года ЕС подготовит 75 тысяч украинских военных.

"Мы стараемся обучать украинских солдат как можно ближе к украинской границе, но это не оборонная миссия как таковая", – уточнил чиновник.

Напомним, что в 2022 году была создана миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине. За два года около 63 тысяч украинских солдат прошли разнообразную подготовку.

Накануне Совет ЕС на два года продлил мандат миссии. На обучение украинских воинов на территориях стран ЕС закладывают более 400 миллионов евро.