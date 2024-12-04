НАТО спешит вооружить Украину, чтобы сделать сильнее перед переговорами, – СМИ

Союзники Украины перенесли внимание с поисков путей к победе. Сейчас страны НАТО и ЕС сосредоточены на том, чтобы наше государство и Владимир Зеленский имели лучшую позицию для противодействия российским наступлениям или для проведения мирных переговоров.

Поэтому, в Альянсе удваивают усилия, чтобы быстрее вооружить Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Важно "Должно наступить соответствующее время": Украина не настаивает на безотлагательном вступлении в НАТО во время войны

В НАТО хотят сделать Украину сильнее перед переговорами

В СМИ, ссылаясь на собственные источники пишут, что Путин отказывается обсуждать возможности по прекращению огня. Впрочем, возвращение Трампа в Белый дом побуждает союзников Украины в НАТО сосредоточиться на поддержке нашей страны.

Более того, источники Bloomberg утверждают, что министры иностранных дел во время встречи в Брюсселе сосредоточились на вопросе, как поставлять Украине больше оружия. Вместе с тем, министры европейских стран рассматривают различные сценарии прекращения войны путем переговоров. Известно, что обсуждения включают различные гарантии безопасности, среди которых и такие, которые бы не провоцировали Путина в будущем.

Одним из вариантов прекращения боевых действий может стать создание демилитаризованной зоны, которую, вероятно, будут охранять и патрулировать европейские войска,

– цитирует Bloomberg одного из собеседников.

Другой чиновник заявил, что эти обсуждения происходят на фоне осознания нестабильности ситуации в Украине. В то же время, по его словам, мирные переговоры по урегулированию войны и прекращения огня "должны начаться в ближайшее время".

В СМИ добавляют, что частные рассуждения относительно возможных сценариев окончания войны возникли после того, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду на встрече с министрами сосредотачивался на вопросе поступления оружия в Украину. В то же время генсек Альянса отложил разговоры о каких-либо путях к прекращению огня.

Мы должны сделать больше, чем просто держать Украину в борьбе. Мы должны обеспечить достаточную поддержку, чтобы раз и навсегда изменить траекторию этой войны,

– подчеркнул Рютте во время завершения заседания НАТО.