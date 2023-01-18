Stryker, GLSDB, но не Abrams: Pоlitico предположил, что войдет в новый пакет от США

Запад, в частности Соединенные Штаты Америки, продолжают поддерживать Украину вооружением. В новом пакете помощи стоит ожидать от Вашингтона боевых бронированных машин, ракет. А вот танки к нам вряд ли приедут.

Мировые медиа пишут о том, что всего в ближайшие несколько дней в США могут объявить о предоставлении вооружения нашему государству. Ссылаясь на американских чиновников, журналисты отмечают, что произойдет это в пятницу, 20 января.

Читайте также Война будет долгой, готовы ли к этому на Западе: что об Украине пишут иностранные СМИ

Что будет в пакете помощи

Известно, что в этом транше будет артиллерия, боеприпасы, броня и даже, вероятно, боевые бронированные машины Stryker. Хотя ожидается, что Вашингтон не примет решение об отправке в Украину американских танков M1 Abrams.

В настоящее время администрация Байдена не планирует присылать "Абрамс" – 60-тонный основной боевой танк армии,

– пишет Pоlitico, ссылаясь на собственные источники.

Эксперты объясняют это определенными логистическими проблемами и техническим обслуживанием танков. Мол, их тяжело вообще отправить в Украину, и воины ВСУ не будут знать, как ремонтировать технику. В СМИ, цитируя чиновников, констатируют, что ни у кого уже нет страха относительно того, что предоставление танков может привести к эскалации конфликта.

К сожалению, пока не приходится говорить в цифрах сколько именно оружия предоставят нам США, однако, очевидно, что в пакете будет несколько восьмиколесных бронированных боевых машин Strykers. Заметим, что их производит General Dynamics Land Systems.

Вашингтон планирует передать Украине ракеты GLSDB малого диаметра наземного запуска, имеющие радиус действия около 160 километров. В СМИ отмечают, что эти ракеты не могут достичь Москвы, как бы этого не хотела Украина.

Важно, что американские чиновники поддерживают предоставление Европой танков Украине. Собственно, в этом случае следует сказать, что недавно Великобритания пообещала нам отправить около десятка своих танков Challenger 2.

Мы считаем, что предоставление современных танков существенно поможет и улучшит способность украинцев воевать там, где они воюют сейчас, и воевать эффективнее в будущем,

– сказал спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Также в связи с этим напомним, что президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что нашему государству нужно больше вооружений. Вероятно, Путин готовит повторное нападение.