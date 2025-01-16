Теория для всех, практика – для мужчин: как будет проходить базовая военная подготовка в вузах

С сентября 2025 года в высших учебных заведениях для студентов стартует курс базовой военной подготовки. Ее будут проходить все, однако практический курс будет обязательным только для мужчин.

Кроме того, пройти базовую военную подготовку смогут не все. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра обороны, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника в эфире телемарафона.

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Что надо знать о базовой военной подготовке для студентов

Мельник сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский 15 января подписал принятый ВР проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки №12076. Он предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов-соискателей высшего образования.

Так, уже с сентября 2025 года в вузах начнут преподавать базовую военную подготовку. Она продлится 300 академических часов и будет состоять из двух частей:

теоретический курс – это 90 академических часов, которые студенты будут проходить в своих учебных заведениях;

практический курс – 210 академических часов в учебных частях, центрах Вооруженных Сил и других учреждениях.

Базовая военная подготовка будет на 1 – 2 курсах вузов. Посещать теоретический курс должны все студенты – как мужчины, так и женщины. Что же касается практики, то она является обязательной только для мужчин. Женщины могут пройти курс, но исключительно по собственному желанию.

Женщины, которые пригодны по состоянию здоровья, будут проходить практику только по собственному желанию. Для этого они должны стать на воинский учет в ТЦК и СП,

– сообщил Мельник.

Кроме того, Мельник отметил, что согласно статье 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" для юношей в возрасте от 18 лет до 25 лет, которые не являются студентами высших учебных заведений, также предусмотрена обязательная базовая военная служба.

"Это означает, что каждый мужчина от 18 лет до достижения им мобилизационного возраста должен ее пройти. Время прохождения базовой военной службы можно выбрать самостоятельно", – объяснил заместитель министра обороны.

В то же время освобождаются от базовой военной службы только те граждане, которые уже проходили подготовку в учреждениях высшего образования, ранее находились на военной службе или признаны непригодными к ней по состоянию здоровья.



После прохождения базовой военной подготовки студенты принимают военную присягу и получают сертификат и военно-учетную специальность.