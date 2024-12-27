Работаем над условиями, чтобы подготовка к боевым действиям длилась 2 месяца, – Сырский

Главнокомандующий ВСУ держит на контроле важные вопросы. В частности, он провел годовое итоговое совещание по подготовке военнослужащих.

Александр Сырский рассказал детали относительно этого совещания. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение.

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Подготовка к участию в боевых действиях – 2 месяца

В совещании приняли участие – начальник Генштаба ВС Украины, заместитель главнокомандующего, руководители структурных подразделений ГШ, командующие видов и родов войск, командиры отдельных боевых воинских частей.

Сырский рассказал, что сейчас идет работа над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях в целом длилась 2 месяца.

Ведь качественная подготовка – это прежде всего сохраненная жизнь и здоровье наших воинов,

– подчеркнул главком.

Также он уточнил, что уже есть первые выпуски военнослужащих, которые проходили базовую общую военную подготовку (БОВП) 1,5 месяца вместо 30-дневного обучения.

Дальнейший курс новичка в воинской части предусмотрен 5 – 14 суток, однако сейчас это условие не всегда выполняется.

Также Сырский определил задачи для улучшения качества подготовки и ее наращивания. В частности, обновление стандартов БЗВП, проведение БЗВП на фондах боевых бригад и тому подобное.