Военная полиция будет следить за работниками ТЦК, ее будут бояться, – нардеп

В эфире "Радио Свобода" народные депутаты прокомментировали, какие функции может иметь военная полиция. Соломия Бобровская сомневается, что новый орган будет эффективным.

Верховная Рада 19 июня поддержала в первом чтении проект о создании военной полиции. Деятельность нового органа будет направлять и координировать правительство через Министерство обороны.

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Что будет делать военная полиция в Украине

Журналист спросил, за кем будет следить военная полиция в ТЦК – теми, кого доставили в центры, или за самими работниками ТЦК.

Нет, те, кого доставили, – это не их сфера деятельности,

– ответил Владлен Неклюдов, народный депутат от "Слуги Народа", член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

На уточняющий вопрос он ответил утвердительно: да, военная полиция фактически будет следить за работниками ТЦК.

Но коллега Неклюдова, нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская, которая входит в комитет по нацбезопасности, выразила сомнения относительно новой службы.

К сожалению, военное командование не может назвать, сколько случаев превышения полномочий было выявлено в ТЦК за весь этот период,

– подчеркнула она.

Также нардеп отметила: почти нет расследований нарушений со стороны ТЦК. Бобровская не уверена, что военная полиция поможет в этой ситуации, потому что "это одна система, вряд ли она будет наказывать сама себя".

Зачем в Украине создают военную полицию

Не понятно, почему военную полицию создадут из ВСП, заявила депутат. "У нас было правоохранительное формирование с военными функциями, теперь будет военное формирование с правоохранительными функциями – это просто какая-то игра слов", – подчеркнула Бобровская.

Неклюдов добавил: новый орган обеспечит законность и правопорядок, усилит командиров. Гражданские полицейские не могут сделать этого в полной мере. ВСП станет костяком для военной полиции.

По мнению нардепа, новый орган будет выполнять и превентивную функцию, его сотрудников будут бояться.

"Военная полиция – это звучит, это будет восприниматься", – объяснил он.

Но пока депутаты поддержали законопроект только в первом чтении, что не исключает внесения многих правок.