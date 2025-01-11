Администрация Байдена не использовала почти 4 миллиарда долларов на помощь Украине, Пентагон

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не успела потратить почти 4 миллиарда долларов из пакета поддержки Украины, который принял Конгресс еще в апреле.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление во время пресс-брифинга заместителя спикера Минобороны США Сабрины Сингх, о чем сообщает Укринформ.

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О чем рассказала Сингх

Белый дом не потратил всей суммы из пакета поддержки Украины и передаст администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа почти 4 миллиарда долларов, которые можно будет использовать по статье президентских полномочий (PDA).

Итак, сумма будет немного меньше 4 миллиардов долларов, что будут оставаться на статье (помощи по президентским полномочиям – ред.), и которые следующая администрация сможет использовать для Украины,

– отметила пресс-секретарь Сингх.

Именно так она ответила на вопрос журналистов относительно остатка на счетах для Украины после выделения Соединенными Штатами последнего пакета военной помощи на этой неделе.