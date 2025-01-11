Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву під час пресбрифінгу заступниці речника Міноборони США Сабріни Сінгх, про що повідомляє Укрінформ.

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Про що розповіла Сінгх

Білий дім не витратив усієї суми з пакету підтримки України та передасть адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа майже 4 мільярди доларів, які можна буде використати за статтею президентських повноважень (PDA).

Отже, сума буде трохи менша за 4 мільярди доларів, що залишатимуться на статті (допомоги за президентськими повноваженнями – ред.), і які наступна адміністрація зможе використати для України,

– зазначила речниця Сінгх.

Саме так вона відповіла на запитання журналістів щодо залишку на рахунках для України після виділення Сполученими Штатами останнього пакету військової допомоги цього тижня.