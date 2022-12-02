Точно не танки: стало известно, какое оружие Болгария передаст Украине

Мировые партнеры продолжают оказывать Украине военную помощь в борьбе с Россией. В частности, Болгария передаст нашему государству стрелковое оружие и боеприпасы.

Об этом сообщил министр экономики и промышленности Никола Стоянов. По его словам, ВСУ получат эту помощь по результатам решения, принятого парламентом.

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Болгария и дальше будет поддерживать Украину

Министр отметил, что страна будет оказывать помощь Украине. Но танки – нет. Он считает, что речь идет о стрелковом оружии и некоторых боеприпасах.

Мы помогаем тем, чем можем себе позволить помочь сейчас, чтобы болгарские граждане не волновались,

– сказал Стоянов.

Болгарский министр добавил, что военная помощь Украине не отразится на боеспособности армии Болгарии. Кроме этого, решение еще предстоит утвердить Народному собранию.

Страна принимает участие в миссии ЕС

Во исполнение решения Народного Собрания от 3 ноября 2022 года Минобороны внесло предложение о предоставлении военной и военно-технической поддержки Украине и вклад Болгарии в миссию Европейского Союза по оказанию помощи Украине.

В рамках мандата миссии предлагается ежегодно проходить подготовку боевых медиков Вооруженных сил Украины в Республике Болгария.

Что известно о тренировочной миссии ЕС