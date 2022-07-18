ЕС согласовал новый транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро

18 июля 2022 , 14:39
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Шарль Мишель

Европейский Союз увеличил военную помощь Украине. В ЕС 18 июля согласовали 5-й транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро.

Объем финансирования вооружения Украине со стороны ЕС достиг 2,5 миллиарда евро

Пятый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов евро, как и ожидалось, был одобрен на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС. Общий объем финансирования вооружения Украины со стороны ЕС составил 2,5 миллиарда евро.

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О политическом решении относительно 5 транша сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что Европейский Союз продолжит поддерживать Украину.

МИД Украины призвал ЕС к дополнительной двусторонней военной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который по приглашению Шарля Мишеля выступил в Европейском совете, выразил благодарность за дополнительные 500 миллионов евро.

Украинский министр призвал ЕС к дополнительной двусторонней военной помощи. Кулеба также отметил санкции против российского режима.

Энергетическое эмбарго, ограничение цен на нефть, запрет всех российских телеканалов. Я призываю государства ЕС поддержать Специальный трибунал по делу о преступлениях агрессии против Украины,
– отметил Кулеба.

Глава МИД заявил, что мир можно установить благодаря поставкам оружия Украине и санкциям против россии.

"Мое ключевое сообщение: оружие Украине, санкции против россии и ответственность россии – три способа восстановить мир, усилить безопасность и защитить стабильность в Европе", – резюмировал Кулеба.

Финансовая поддержка Украины со стороны ЕС

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Автор: Михайло Гема