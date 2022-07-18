ЕС согласовал новый транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро

Европейский Союз увеличил военную помощь Украине. В ЕС 18 июля согласовали 5-й транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро.

Объем финансирования вооружения Украине со стороны ЕС достиг 2,5 миллиарда евро

Пятый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов евро, как и ожидалось, был одобрен на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС. Общий объем финансирования вооружения Украины со стороны ЕС составил 2,5 миллиарда евро.

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О политическом решении относительно 5 транша сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что Европейский Союз продолжит поддерживать Украину.

МИД Украины призвал ЕС к дополнительной двусторонней военной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который по приглашению Шарля Мишеля выступил в Европейском совете, выразил благодарность за дополнительные 500 миллионов евро.

Украинский министр призвал ЕС к дополнительной двусторонней военной помощи. Кулеба также отметил санкции против российского режима.

Энергетическое эмбарго, ограничение цен на нефть, запрет всех российских телеканалов. Я призываю государства ЕС поддержать Специальный трибунал по делу о преступлениях агрессии против Украины,

– отметил Кулеба.

Глава МИД заявил, что мир можно установить благодаря поставкам оружия Украине и санкциям против россии.

"Мое ключевое сообщение: оружие Украине, санкции против россии и ответственность россии – три способа восстановить мир, усилить безопасность и защитить стабильность в Европе", – резюмировал Кулеба.

Финансовая поддержка Украины со стороны ЕС

Предыдущий пакет помощи Европейский Союз утвердил в конце мая. Тогда денежную помощь страны ЕС утвердили в размере 500 миллионов евро.

Евросоюз 20 мая выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи. Его сумма составляла 600 миллионов евро.

Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен информировала, что Украине предложили дополнительный заем в размере 9 миллиардов евро.

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