Возможны задержки выплат из-за промедления союзников: насколько это угрожает Украине

Почти 12 миллионов украинцев могут столкнуться с задержкой выплат зарплат и пенсий, если Запад не предоставит финансовую помощь в начале 2024 года. Об этом заявили в правительстве, поэтому наше государство должно предусмотреть разные сценарии развития событий.

Руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что заявления разных представителей власти свидетельствуют о том, что ликвидность на январь – февраль все-таки присутствует. Потому не стоит ожидать, что задержки с выплатами начнутся с Нового года.

Читайте также Украина в ЕС и НАТО до 2030 – насколько это реально? Главные евроатлантические итоги 2023 года

Насколько критическая ситуация

Министр финансов Сергей Марченко заявил об уменьшении общего объема внешней помощи на следующий год с 41 до 37,3 миллиарда долларов. Соответственно увеличивается запрос на получение средств из внутренних ресурсов, например выпуск внутренних облигаций или другие способы, которые помогут получить необходимое финансирование для государственного бюджета.

Думаю, даже если произойдет пессимистический сценарий, и в силу разных обстоятельств внешнюю помощь задержат, вероятнее всего, парламент соберется и примет изменения в государственный бюджет,

– заметил Игорь Чаленко.

Также следует отметить, что мы никогда не приближались к предельному дефициту, указанному в госбюджете. На самом деле, Украина тратит меньше, чем это предусмотрено сметой, поэтому по состоянию до конца первого квартала следующего года ситуация, вероятно, останется контролируемой.

Однако это не означает, что наши партнеры могут долго тянуть время с принятием политического решения о выделении средств Украине. Ведь после этого еще нужно время для его технического внедрения.

К примеру, если Соединенные Штаты Америки примут решение о передаче 61,4 миллиарда долларов в середине января 2024 года, то эта помощь все равно придет с определенным опозданием, возможно, к началу марта. Поэтому решение нужно принимать как можно скорее,

– заметил Чаленко.

Какая ситуация с помощью ЕС

Известно, что саммит Европейского совета пройдет 1 февраля 2024 года. В это время должны рассмотреть вопрос о предоставлении Украине 50 миллиардов евро. Пока это решение ветирует Венгрия. Поэтому в ЕС уже думают над запасным планом, который предусматривает выделение нашему государству 20 миллиардов евро кредитных средств.

Это очень правильный сигнал, потому что сейчас нужно готовить всю техническую часть на случай, если с Венгрией все-таки не удастся договориться. В общем, ситуация сейчас действительно неприятная, но, думаю, в зимние месяцы зарплаты и пенсии будут дальше выплачивать,

– подчеркнул Чаленко.

Также очевидно, что все решения будут приниматься с акцентом на сферу безопасности и обороны и социальное направление.

Помощь Украине от ЕС и США: что известно