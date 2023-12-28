Керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що заяви різних представників влади свідчать про те, що ліквідність на січень – лютий все-таки присутня. Тому не варто очікувати, що затримки з виплатами почнуться з Нового року.

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Наскільки критична ситуація

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про зменшення загального обсягу зовнішньої допомоги на наступний рік з 41 до 37,3 мільярда доларів. Відповідно збільшується запит на отримання коштів з внутрішніх ресурсів, наприклад, випуск внутрішніх облігацій чи інші способи, які допоможуть отримати необхідне фінансування для державного бюджету.

Думаю, навіть якщо станеться песимістичний сценарій, і через різні обставини зовнішню допомогу затримають, найімовірніше, парламент збереться і прийме зміни до державного бюджету,

– зауважив Ігор Чаленко.

Також варто відзначити, що ми ніколи не наближалися до граничного дефіциту, який вказаний у держбюджеті. Насправді Україна витрачає менше, ніж це передбачено кошторисом, тому станом до кінця першого кварталу наступного року ситуація, ймовірно, залишиться контрольованою.

Однак це не означає, що наші партнери можуть довго зволікати з прийняттям політичного рішення про виділення коштів Україні. Адже після цього ще потрібен час для його технічного впровадження.

Наприклад, якщо Сполучені Штати Америки ухвалять рішення про передачу 61,4 мільярда доларів в середині січня 2024 року, то ця допомога все одно прийде з певним запізненням, можливо, до початку березня. Тому рішення треба приймати якомога швидше,

– зауважив Чаленко.

Яка ситуація з допомогою від ЄС

Відомо, що саміт Європейської ради відбудеться 1 лютого 2024 року. Саме тоді мають розглянути питання про надання Україні 50 мільярдів євро. Наразі це рішення ветує Угорщина. Тому в ЄС уже думають над запасним планом, який передбачає виділення нашій державі 20 мільярдів євро кредитних коштів.

Це дуже правильний сигнал, бо вже зараз треба готувати всю технічну частину на випадок, якщо з Угорщиною все-таки не вдасться домовитися. Загалом ситуація зараз дійсно неприємна, але, думаю, в зимові місяці зарплати та пенсії далі виплачуватимуть,

– підкреслив Чаленко.

Також, очевидно, що всі рішення прийматимуть з наголосом на сферу безпеки й оборони та соціальний напрямок.

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