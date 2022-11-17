Самая большая с начала войны: Финляндия предоставит Украине еще один пакет военной помощи

Финляндия предоставит Украине дополнительное оборудование и оборудование оборонного характера. Стоимость пакета составляет 55,6 миллионов евро.

Содержимое пакета помощи не разглашается исходя из оперативных соображений и для безопасной доставки. Также пока нет информации о методах и сроках поставки.

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Финляндия предоставит Украине еще один пакет помощи

В Минобороны Финляндии рассказали, что передадут Украине очередную партию оборудования, предназначенного для оборонных целей. Соответствующее решение принял президент по предложению правительства 17 ноября.

Это уже десятый пакет помощи, который отправится из Финляндии в Украину. Сейчас готовится наибольшая поставка оборудования оборонного характера,

– заявил министр обороны Антти Кайкконен.

При оказании дополнительной помощи учитывались как потребности Украины, так и состояние ресурсов Оборонных сил Финляндии. Стоимость пакета составляет 55,6 миллионов евро.

Германия также оказывает военную помощь

Согласно утвержденному плану, Германия передаст Силам обороны Украины:

боеприпасы к реактивной системе залпового огня MARS II;

8 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;

39 пограничных патрульных машин;

запасные части крупнокалиберного пулемета М2;

30 MG3 для бронированных эвакуационных машин;

116 полевых обогревателей;

28 датчиков защиты от дронов и глушителей;

20 обновлений пропускной способности для электронных устройств для защиты от дронов;

4 погрузчика.

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