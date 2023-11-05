Народный депутат от партии "Слуга Народа" Олег Дунда сказал 24 Каналу, что в США длится предвыборный период, и кучка республиканцев-трампистов взяли на вооружение стратегию выступать против любых инициатив Джозефа Байдена.
Важно Ряд определенных требований: республиканцы готовы поддержать помощь Украине, однако есть "но"
Нужно работать
Республиканская партия сегодня находится в очень интересном состоянии.
По моей информации, большинство республиканцев – на стороне Украины. Однако существует небольшая группка, примерно 30 – 35 человек радикальных трампистов, занимающих позицию против. Проблема в том, что эти 35 трампистов очень шумные. Фактически они навязывают большинству свою повестку дня,
– отметил народный депутат.
В этом случае нужно посмотреть, какие округа представляют эти 35 трампистов, и провести масштабную информационную кампанию на этих территориях. А именно – поработать с университетскими кругами и протестантскими церквями для того, чтобы трамписты выглядели не очень позитивно со своими лозунгами.
Но для этого нужно работать. Надеюсь, что в ближайшее время мы это сделаем,
– заметил Дунда.
Важно понимать, что основная работа конгрессменов каждое утро – мониторинг социологические опросы. Американский политикум помешан на социологических опросах, исследовании мнений общества. Они ведь хотят понимать, какие тенденции существуют и отвечать им, чтобы усидеть в своих креслах.
Как можно повлиять на позиции республиканцев в Конгрессе США по поддержке Украины: смотрите видео
Пример Андрея Мельника
"Не нужно переоценивать власть имущих в Соединенных Штатах и в любых странах. И в Украине в частности. Они – простые люди и думают абсолютно просто. И сосредоточены на том, поддерживает ли их округ", – подчеркнул народный депутат.
Большой пример в этом дал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Ему удалось переключить правительство Германии на пользу Украины благодаря тому, что он прежде всего поехал не в Берлин, а в Кельн, Франкфурт, Штутгарт и разговаривал с там с местной прессой, активистами, лидерами. И благодаря давлению снизу правительство Германии было вынуждено было поддержать Украину.
"Такое же происходит в любом Западном демократическом государстве, ведь высокопоставленный чиновник у себя в кресле очень зависим от мнения снизу", – подчеркнул Олег Дунда.
Поддержка Украины со стороны США: важное
- В Соединенных Штатах пока не пришли к соглашению о выделении Украине помощи. Предложение Джозефа Байдена о предоставлении пакета поддержки вместе Украине и Израилю было отвергнуто новым спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.
- В то же время, Конгресс принял законопроект о помощи в размере 14,3 миллиарда долларов только Израилю. Однако Байден может ветировать этот проект.
- Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что Украина должна получить военную помощь, однако ее размер будет уменьшен. Это произошло из-за отсутствия решения Конгресса о дополнительном финансировании.