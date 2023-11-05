Народний депутат від партії "Слуга Народу" Олег Дунда сказав 24 Каналу, що в США триває передвиборчий період, і купка республіканців-трампістів взяли на озброєння стратегію виступати проти будь-яких ініціатив Джозефа Байдена.

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Потрібно працювати

Республіканська партія на сьогодні перебуває в дуже цікавому стані.

За моєю інформацією, більшість республіканців – на боці України. Однак існує невеличка групка, приблизно 30 – 35 осіб радикальних трампістів, які посідають позицію проти. Проблема в тому, що ці 35 трампістів є дуже галасливими. Фактично вони нав'язують більшості свій порядок денний,

– зазначив народний депутат.

В цьому випадку потрібно подивитись, які округи представляють ці 35 трампістів, і провести масштабну інформаційну кампанію на цих територіях. А саме – попрацювати з університетськими колами та з протестантськими церквами для того, щоб трампісти виглядали не дуже позитивно зі своїми гаслами.

Але для цього потрібно працювати. Сподіваюсь, що найближчим часом ми це зробимо,

– зауважив Дунда.

Важливо розуміти, що основна робота конгресменів щоранку – моніторинг соціологічних опитувань. Американський політикум схиблений на соціологічних опитуваннях, дослідженні думок суспільства. Адже вони хочуть розуміти, які тенденції існують та відповідати їм, щоб всидіти у своїх кріслах.

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Приклад Андрія Мельника

"Не потрібно переоцінювати можновладні кола в Сполучених Штатах та в будь-яких країнах. І в Україні зокрема. Вони – прості люди і думають вони абсолютно просто. І зосереджені на тому, чи підтримує їх округ", – підкреслив народний депутат.

Великий приклад у цьому надав посол України в Німеччині Андрій Мельник. Йому вдалося перемкнути уряд Німеччини на користь України завдяки тому, що він насамперед поїхав не в Берлін, а в Кельн, Франкфурт, Штутгарт та розмовляв з там з місцевою пресою, активістами, лідерами. І завдяки тиску знизу уряд Німеччини був вимушений підтримати Україну.

"Таке саме коїться в будь-якій Західній демократичній державі, адже високопосадовець у себе в кріслі дуже залежний від думки знизу", – наголосив Олег Дунда.

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