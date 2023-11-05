Народний депутат від партії "Слуга Народу" Олег Дунда сказав 24 Каналу, що в США триває передвиборчий період, і купка республіканців-трампістів взяли на озброєння стратегію виступати проти будь-яких ініціатив Джозефа Байдена.
Важливо Низка певних вимог: республіканці готові підтримати допомогу Україні, проте є "але"
Потрібно працювати
Республіканська партія на сьогодні перебуває в дуже цікавому стані.
За моєю інформацією, більшість республіканців – на боці України. Однак існує невеличка групка, приблизно 30 – 35 осіб радикальних трампістів, які посідають позицію проти. Проблема в тому, що ці 35 трампістів є дуже галасливими. Фактично вони нав'язують більшості свій порядок денний,
– зазначив народний депутат.
В цьому випадку потрібно подивитись, які округи представляють ці 35 трампістів, і провести масштабну інформаційну кампанію на цих територіях. А саме – попрацювати з університетськими колами та з протестантськими церквами для того, щоб трампісти виглядали не дуже позитивно зі своїми гаслами.
Але для цього потрібно працювати. Сподіваюсь, що найближчим часом ми це зробимо,
– зауважив Дунда.
Важливо розуміти, що основна робота конгресменів щоранку – моніторинг соціологічних опитувань. Американський політикум схиблений на соціологічних опитуваннях, дослідженні думок суспільства. Адже вони хочуть розуміти, які тенденції існують та відповідати їм, щоб всидіти у своїх кріслах.
Як можна вплинути на позиції республіканців у Конгресі США щодо підтримки України: дивіться відео
Приклад Андрія Мельника
"Не потрібно переоцінювати можновладні кола в Сполучених Штатах та в будь-яких країнах. І в Україні зокрема. Вони – прості люди і думають вони абсолютно просто. І зосереджені на тому, чи підтримує їх округ", – підкреслив народний депутат.
Великий приклад у цьому надав посол України в Німеччині Андрій Мельник. Йому вдалося перемкнути уряд Німеччини на користь України завдяки тому, що він насамперед поїхав не в Берлін, а в Кельн, Франкфурт, Штутгарт та розмовляв з там з місцевою пресою, активістами, лідерами. І завдяки тиску знизу уряд Німеччини був вимушений підтримати Україну.
"Таке саме коїться в будь-якій Західній демократичній державі, адже високопосадовець у себе в кріслі дуже залежний від думки знизу", – наголосив Олег Дунда.
Підтримка України з боку США: важливе
- В Сполучених Штатах наразі не дійшли згоди щодо виділення Україні допомоги. Пропозиція Джозефа Байдена щодо надання пакета підтримки разом Україні та Ізраїлю була відкинута новим спікером Палати предстаників Майком Джонсоном.
- Водночас Конгрес ухвалив законопроєкт про допомогу у розмірі 14,3 мільярда доларів лише Ізраїлю. Однак Байден може накласти вето на цей проєкт.
- Пізніше прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр запевнила, що Україна має отримати військову допомогу, однак її розмір буде зменшений. Це сталося через відсутність рішення Конгресу щодо додаткового фінансування.