Когда в США закончатся деньги на военную помощь для Украины: в Пентагоне назвали четкую дату

В США до сих пор не выделили 61 миллиард долларов на помощь Украине. Следовательно, в Пентагоне назвали, когда иссякнут средства, которые направляют на поддержку нашего государства.

Как отметили в Пентагоне, до конца года в министерстве закончатся средства на замену оружия, отправленного в Украину. И случится это до 30 декабря, если в Конгрессе так и не одобрят новое финансирование. Обратим внимание, что это впервые озвученная точная дата, когда иссякнут средства.

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За считанные дни счета будут пустыми

Известно, что Пентагон тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового вооружения и техники, которые заменят то, что сняли с вооружения и отправили в Украину. Об этом сообщил в письме от 15 декабря контролер Пентагона Майкл МакКорд. Он отметил, что через 15 дней – 30 декабря – счета оборонного ведомства будут пустыми.

"После того, как эти средства будут использованы, министерство исчерпает финансирование, доступное нам для предоставления помощи для безопасности Украине", – написал МакКорд в письме к руководителям комитетов по вопросам оборонной политики и ассигнованиям Палаты представителей и Сената США.

Пытаются повлиять на Конгресс

С помощью этого письма стремятся усилить давление на Конгресс, чтобы выйти из тупика в вопросе выделения Украине 61 миллиарда долларов США. Именно эту сумму Джо Байден попросил, чтобы наше государство могло дать отпор российской агрессии.

В то же время, республиканцы выделения соответствующей помощи тормозят. Они заявляют, что в пакет должны входить также шаги, которые касаются усиления безопасности на границе США с Мексикой. В противном случае одобрить его не планируют. Представители Белого дома ведут переговоры с сенаторами, чтобы дойти к общему знаменателю.

Чтобы защитить военную готовность США при отсутствии действий Конгресса по одобрению дополнительных расходов, министерство ожидает, что будет возможен только один дополнительный пакет сокращений,

– сказал МакКорд.

Обратим внимание, что 12 декабря администрация Байдена объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Его сумма составляет 200 миллионов долларов. В него входят артиллерийские снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия и другое вооружение.