Совет ЕС может выделить 5 миллиардов евро военной помощи Украине уже в понедельник, – дипломат

Министры иностранных дел ЕС подтвердят необходимость резкого увеличения военной поддержки Украины. Ожидается, что Совет ЕС по иностранным вопросам в понедельник 18 марта согласует выделение 5 миллиардов евро на боеприпасы для Киева.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Куда направят 5 миллиардов

5 миллиардов евро будут выделены для Украины в рамках Европейского фонда мира. Эти деньги будут направлены на продолжение тренировки украинских военных, закупки оружия для Украины и постепенный переход стран евроблока к совместным закупкам у европейского оборонно-промышленного комплекса.

Это будет возможностью перед Европейским Советом подтвердить необходимость резкого увеличения военной поддержки Украины, которая, я надеюсь, материализуется в тот же день в виде решения Совета о предоставлении 5 миллиардов евро,

– сказал высокопоставленный чиновник.

Также министры обсудят возможную закупку вооружения за счет российских замороженных активов.

Еврокомиссия выделила средства на производство снарядов

Согласно имеющейся информации, Европейская комиссия согласовала выделить средства, чтобы усилить собственную оборонную способность. Речь идет о сумме в полмиллиарда евро. Соответствующие средства должны пойти на производство боеприпасов. Таким образом европейцы стремятся в год производить до 2 миллионов снарядов.

Это еще не все. Евросоюз отобрал 31 проект, призванный помочь европейской промышленности нарастить производство, а также готовность снарядов. Отобранные проекты охватывают пять важных в этом вопросе отраслей:

взрывчатые вещества;

порох;

боеприпасы;

ракеты;

сертификация испытаний и восстановление.

Эти проекты профинансируют из бюджетов как Евросоюза, так и Норвегии. На них выделят 513 миллионов евро.

Обратим внимание, что накануне спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил о возможности одобрения альтернативного проекта помощи Украине. Он заговорил о варианте оказания помощи в формате кредита или ленд-лиза. Правда, никаких других деталей он не называл.

Напоследок напомним, что 15 марта в Берлине состоялась трехсторонняя встреча лидеров Германии, Франции и Польши. Во время нее согласовали целый ряд инициатив, касающихся военной помощи для Украины для Украины. Олаф Шольц пообещал, что предоставит нашему государству больше оружия. А Эммануэль Макрон заявил, что не даст Владимиру Путину одержать победу.