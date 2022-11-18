США обещают увеличить финансирование для Украины

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он заверил, что администрация Джо Байдена работает над увеличением финансирования помощи для Украины, информирует 24 канал.

Военная помощь для Украины увеличится

На брифинге Кирби заявил, что "помощи будет больше". Кроме того, он подчеркнул, что сейчас ведется работа с Конгрессом по дополнительному финансированию в будущем.

Это финансирование необходимо для помощи, которую США будут предоставлять Украине.

Обратите внимание! В Палате представителей Конгресса есть ультраправые члены Республиканской партии. Они внесли на рассмотрение законопроект об аудите военной, финансовой и гражданской помощи Украине за весь период президентства Байдена.

Это предусматривает получение Конгрессом всех документов о материальной поддержке Украины в течение 2 недель с момента его принятия.

Какую помощь от партнеров получила Украина

17 ноября правительство Швеции одобрило рекордную помощь для нашего государства. Стоимость техники и снаряжения составляет 300 миллионов долларов.

Известно, что ВСУ получат от Швеции системы ПВО и боеприпасы, бронированную технику, прицельные устройства, палатки для военных, маскировочные сетки и т.д.

Системы ПВО Hawk примут на боевое дежурство уже в ближайшее время. Эту систему противовоздушной обороны Вооруженным Силам Украины передала Испания. В общем испанское правительство решило предоставить нам 4 такие системы.

Словакия передала нашему государству самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 Howitzer. Большим плюсом этой САУ есть то, что она способна комбинировать боеприпасы. Также Zuzana 2 оборудовали тепловизионным прицелом и разнообразными приборами ночного видения, что означает, что работать с ней можно в любое время суток.

Достойно внимания – производит ли Россия ракеты: смотрите видео