Зеленский назвал условие, когда военной помощи будет достаточно: кто лидер-союзник Украины

Союзники Украины продолжают поддерживать наше государство в противостоянии российской агрессии. Лидером помощи остаются Соединенные Штаты.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo, передает 24 Канал. Глава государства подчеркнул, что он обращался к Байдену и Конгрессу всякий раз, когда Соединенные Штаты давали нам мало помощи.

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Когда будет достаточно помощи

Если сегодня, и все это время войны, США являются лидерами помощи, это не значит, что это их война. Нет. Это означает, что они являются лидерами помощи. И это очень важно. И очень важно быть честным,

– подчеркнул президент.

Он также ответил на вопрос, хватает ли помощи. По его словам, если бы война России против Украины завершилась, то ее было бы достаточно. А так, пока вооруженное противостояние продолжается, ничего не может быть достаточно.

По словам главы государства, помощь может быть разной. Речь идет не только о вооружении, но и об информационной войне, гуманитарной поддержке.

Помощи будет достаточно, когда мы закончим войну. Но потом начнётся другая война, и это факт. И так важно, чтобы мы победили. Чтобы была эмоция победы. Она важна для мира. Что мир не просто так помогал. Чтобы выжило население Украины, чтобы Украина защитила эти ценности,

– добавил он.

Владимир Зеленский добавил, что впоследствии нам потребуется иного сорта помощь. Будет речь уже не об оружии, а также о финансах. Необходимы также рабочие места, психологическая поддержка, а также политическая помощь.

Нашему государству необходимо будет восстановить развалины, которые Россия принесла на нашу землю. А для этого Украине понадобятся и ресурсы, и время, и люди.

Обратим внимание, что Владимир Зеленский скоро может посетить Нью-Йорк. Это может произойти в сентябре 2023 года. В это время запланирована неделя высокого уровня Генассамблеи ООН.

Собственно, прибыть в Нью-Йорк президент Украины может не просто так. По данным журналистов, там глава государства стремится представить "формулу мира". Заметим, что в Офисе Президента пока это не комментировали.