Большая игра: согласовывали ли с Трампом новую помощь для Украины от США

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 2,5 миллиарда долларов. Возникают вопросы, согласовала ли администрация Байдена это решение с самим Трампом.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что администрация Байдена иногда медленно, но таки последовательно помогала Украине. Иногда они затягивали с решениями, но постепенно давали все новое оружие и военную технику.

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Согласовывали ли новый пакет с Трампом

По словам Ступака, администрация Байдена уже буквально сидит "на чемоданах". Поэтому они вполне могут усилить военную помощь для Украины, пока имеют возможность.

Там уже осталось им около трех недель. Выборы уже закончились. Харрис проиграла гонку. Поэтому они могут спокойно передать вооружение Украине в больших объемах,

– сказал Ступак.

По его мнению, передача нового большого пакета военной помощи вполне могла быть согласована с будущей администрацией Трампа. Между обеими командами идет коммуникация, чтобы передача власти была спокойной и без лишнего хаоса.

Думаю, что, по меньшей мере, он был в курсе с такой передачей. Ему вполне могли сообщить. И он, очевидно, не делал шагов, чтобы остановить эту передачу. Трамп может "поиграть" с этой помощью, к примеру, во время встречи с Путиным. Условно, сказать, что он может отменить это решение, но Путин тоже должен дать что-то взамен. Все это укладывается в элемент большой игры,

– отметил Ступак.

Напомним, Соединенные Штаты выделили почти 2,5 миллиарда долларов на военную помощь для Украины. Часть из этих средств пойдет на оружие и технику, которую немедленно отправят на фронт. Штаты уже находятся в процессе передачи сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники.