Фицо говорит, что больше не будет предоставлять Украине никакой помощи

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна больше не будет оказывать Киеву никакой поддержки. Речь идет как и о финансовой, так и о военной помощи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Роберта Фицо в фейсбуке.

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Фицо поставил точку в помощи Украине

Комментируя встречу между президентами Украины и США, которая состоялась 28 февраля, Роберт Фицо заявил, что Словацкая Республика не поддержит Украину ни финансово, ни военным образом для продолжения войны. В то же время словацкий премьер отметил, что, если другие так поступят, то страна будет уважать это.

Словакия имеет предостережения к нереальной стратегии "мир через силу", которая должна служить лишь поводом для продолжения войны в Украине. Украина никогда не будет настолько сильной, чтобы вести переговоры с позиции военной мощи,

– написал он.

Фицо также добавил, что Словакия до конца саммита ЕС (6 марта 2025 года) предложит необходимость немедленного прекращения огня, что, по его словам, отвергают Владимир Зеленский и большинство стран ЕС.

Не забыл словацкий премьер и о транзите российского газа. В частности, он требует, чтобы в конце концов возникло явное требование восстановить транзит газа через Украину в Словацкую Республику и Западную Европу.

"Ситуация абсурдная, газ с востока на запад не течет, но Украина ухудшает ситуацию в Европе, забирая европейский газ. Это российский газ, за который он платит, которым он финансирует российские военные поставки. Невозможно обеспечить конкурентоспособность Европы, если поставки российского газа через Украину не возобновятся", – написал Фицо.

Он также заявил, что, мол, помощь, которую в разных формах ЕС и Словацкая Республика предоставляют Украине, "не может приобретать форму билета в один конец".

Словацкий премьер также пригрозил, что если на саммите не будут уважать другие мнения, кроме продолжения войны, то Европейский Совет не сможет согласовать выводы по Украине для вступления в блок.

В то же время глава правительства Словакии добавил, что его страна уважает необходимость повышения обороноспособности Европы.