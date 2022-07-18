За 2 минуты определяет 40 батарей врага: что известно о немецкой РЛС COBRA

Германия планирует передать Украине радиолокационные системы COBRA. Их используют для контрбатарейной борьбы.

COBRA имеет несколько важных преимуществ. Она способна определить по траектории снаряда позиции артиллерии, минометов и ракетных установок врага, а также извещает об угрозе удара. РЛС рассчитывает места падения снарядов и ракет, что поможет корректировать огонь собственных подразделений. Такая военная помощь от Германии серьезно усилит эффективность западной артиллерии, полученной Украиной.

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Известно, что COBRA может обнаружить местонахождение до 40 батарей за 2 минуты. По данным оперативного командования "Юг", система работает на расстоянии до 100 километров.

Украине нужно 40 таких систем

По состоянию на начало, как сообщали немецкие СМИ, май Украина подала запрос на поставку 40 таких систем. Стоимость одной составляет около 50 миллионов евро. Впрочем, сейчас ВСУ могут рассчитывать на 3 – 5 таких установок от Германии.

Время развертывания РЛС составляет 10 минут. Ее обслуживают от 3 до 4 человек. Питание станции обеспечивает встроенный генератор переменного тока. Если он сломается – работает аккумулятор мощностью 350 Вт.

В COBRA установлена полупроводниковая фазированная система, состоящая из 3 тысяч маломощных модулей. Они складываются по четыре штуки во взаимозаменяемые блоки. Это помогает просматривать воздушное пространство с помощью электронного сканирования.

Эту РЛС достаточно сложно обнаружить на поле боя. Всё благодаря особенностям конструкции.

Для защиты от помех используются адаптивные системы изменения несущей частоты и цифровой селекции движущихся целей. , – говорится в сообщении.

Перемещать станцию можно в любом виде транспорта, включая самолеты С-130 Геркулес или С-160 Трансалл.

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Добавим, в скором времени Украина получит современные зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Военный эксперт объяснил, как они усилят противовоздушную оборону.