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24 Канал Новости мира Германия передала Украине большой пакет военной помощи: что туда вошло
8 мая, 01:59
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Германия передала Украине большой пакет военной помощи: что туда вошло

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Германия передала Украине военную помощь, в частности ракеты для систем ПВО IRIS-T, бронетранспортеры и другое вооружение.
  • В пакет также вошли 66 MRAP, боеприпасы для Leopard 2, 70 дронов VECTOR, 150 ударных БпЛА HF-1, и другое оборудование.
  • Германия уже предоставила или планирует предоставить Украине военную помощь на сумму около 28 миллиардов евро.

Германия передала новый пакет военной помощи Украине. Туда вошли ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T, бронетранспортеры и другое вооружение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт правительства Германии.

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Что передала Германия Украине в новом пакете помощи

На сайте указано, что в целом Германия уже предоставила или планирует предоставить военную помощь Украине на сумму около 28 миллиардов евро.

В новый пакет помощи вошли:

  • 66 боевых бронированных машин MRAP;
  • боеприпасы для танков Leopard 2;
  • 4 машины с кинетической защитой Diehl Defense;
  • 38 000 зенитных боеприпасов Gepard;
  • ракеты для ЗРК IRIS-T SLM;
  • 3 колесных гаубицы Zuzana 2;
  • 27 000 артиллерийских снарядов 155 миллиметров;
  • 1 000 артснарядов 122 миллиметра;
  • 70 разведывательных дронов VECTOR с ремкомплектами;
  • 150 ударных БпЛА HF-1;
  • 10 наземных беспилотников;
  • 6 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запчастями;
  • 4 машины разминирования WISENT 1 с запасными частями;
  • 41 наземная радиолокационная станция наблюдения;
  • 917 противотанковых пушек RGW 90;
  • штурмовые винтовки G3;
  • 800 штурмовых винтовок MK 556 штурмовых винтовок;
  • 2 трала для разминирования.

Также в пакет вошли стрелковое оружие, средства наблюдения, медицинские жгуты, спальные мешки, лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства для пограничников, водолазные скутеры и другое вооружение.

К слову, новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Владимир Зеленский может полагаться на него в вопросе поставки ракет Taurus для Украины. Также это касается и другой поддержки нашего государства со стороны немецкого правительства.