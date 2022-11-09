Германия передала мощный пакет военной помощи: что поедет в Украину
Источник:Правительство ФРГ
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Кроме того, дополнительные средства из бюджета страны назначили в первую очередь в пользу Украины.
Из соображений безопасности Берлин воздерживается от предоставления подробной информации о способах и даты поставки военной помощи. Некоторые поставки предусматривают ремонтные работы или производство еще продолжается.
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Что передала Германия
Германия в рамках нового пакета военной помощи передала украинским бойцам дополнительную партию ракет в систему ПВО IRIS-T SLM. В него также вошли и бронемашины Dingo.
Полный список:
- ракеты для системы ПВО IRIS-T SLM;
- 30 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой;
- 5 тягачей-транспортеров танков армии США M1070 Oshkosh;
- 18 разведывательных беспилотников;
- 4 антидроновых сенсора и аппарата РЭБ (ранее поставлено 14);
- 1 автопогрузчик (ранее поставлено 2).
В очереди к поставке в Украину:
- ракеты для системы ПВО IRIS-T SLM;
- 42 танковых трала для разминирования;
- 4 мобильные/защищенные системы разминирования;
- 4 мобильные/защищенные и дистанционно управляемые системы разминирования;
- 5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах).
Напомним, в Украину продолжают приходить системы противовоздушной обороны от стран Европы и США для защиты городов от вражеских ракет. Немецкая оборонная установка IRIS-T работает со 100% точностью и сбивает все вражеские ракеты и дроны.
Обратите внимание! IRIS-T является более современной разработкой, чем NASAMS, поэтому между ними есть определенные отличия. Например, у NASAMS в системе 8 радаров, а у IRIS-T только один, но он значительно мощнее.
Ракеты для IRIS-T дешевле. В то же время площадь, которую способен закрыть этот комплекс в теории меньше той, которую может покрыть NASAMS.
Украина получает помощь от партнеров: что известно
- 9 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что страна предоставит Вооруженным силам Украины комплект зимнего снаряжения, чтобы помочь им защищать свою страну в изнуряющих зимних условиях.
- 7 ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS. Также наша страна получила испанские системы Aspide. Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным.
- Советник по безопасности США Джейк Салливан 4 ноября нанес визит в Украину. Во время брифинга он подчеркнул, что Белый дом обещает предоставить Украине помощь, необходимую для освобождения Херсона.
- Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Соединенные Штаты скоро предоставят нашей стране очередной пакет военной помощи. В него войдут новые системы ПВО Hawk 23, германские оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.
- Мощную военную помощь Украине анонсировала также Испания. В нее войдут, в частности, системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и ракеты.