Германия передала мощный пакет военной помощи: что поедет в Украину

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Кроме того, дополнительные средства из бюджета страны назначили в первую очередь в пользу Украины.

Из соображений безопасности Берлин воздерживается от предоставления подробной информации о способах и даты поставки военной помощи. Некоторые поставки предусматривают ремонтные работы или производство еще продолжается.

Британия объявила о помощи Украине: что предоставят

Что передала Германия

Германия в рамках нового пакета военной помощи передала украинским бойцам дополнительную партию ракет в систему ПВО IRIS-T SLM. В него также вошли и бронемашины Dingo.

Полный список:

ракеты для системы ПВО IRIS-T SLM;

30 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой;

5 тягачей-транспортеров танков армии США M1070 Oshkosh;

18 разведывательных беспилотников;

4 антидроновых сенсора и аппарата РЭБ (ранее поставлено 14);

1 автопогрузчик (ранее поставлено 2).

В очереди к поставке в Украину:

ракеты для системы ПВО IRIS-T SLM;

42 танковых трала для разминирования;

4 мобильные/защищенные системы разминирования;

4 мобильные/защищенные и дистанционно управляемые системы разминирования;

5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах).

Напомним, в Украину продолжают приходить системы противовоздушной обороны от стран Европы и США для защиты городов от вражеских ракет. Немецкая оборонная установка IRIS-T работает со 100% точностью и сбивает все вражеские ракеты и дроны.

Обратите внимание! IRIS-T является более современной разработкой, чем NASAMS, поэтому между ними есть определенные отличия. Например, у NASAMS в системе 8 радаров, а у IRIS-T только один, но он значительно мощнее.

Ракеты для IRIS-T дешевле. В то же время площадь, которую способен закрыть этот комплекс в теории меньше той, которую может покрыть NASAMS.

Украина получает помощь от партнеров: что известно

9 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что страна предоставит Вооруженным силам Украины комплект зимнего снаряжения, чтобы помочь им защищать свою страну в изнуряющих зимних условиях.

7 ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS. Также наша страна получила испанские системы Aspide. Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным.

Советник по безопасности США Джейк Салливан 4 ноября нанес визит в Украину. Во время брифинга он подчеркнул, что Белый дом обещает предоставить Украине помощь, необходимую для освобождения Херсона.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Соединенные Штаты скоро предоставят нашей стране очередной пакет военной помощи. В него войдут новые системы ПВО Hawk 23, германские оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.

Мощную военную помощь Украине анонсировала также Испания. В нее войдут, в частности, системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и ракеты.

Достойно внимания – как мощная система IRIS-T изменит ход войны: смотрите видео