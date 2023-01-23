Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, 300 танков от западных партнеров – это минимум.

Интересно Польша официально пригласила одобрение Германии на поставку Украине танков Leopard 2

Реальная цифра нужных для Украины танков

Алексей Гетьман подчеркнул, что Украина получила мощное количество оружия, за что благодарна своим партнерам. Однако, во-первых, этого вооружения недостаточно, чтобы проводить наступательные действия.

"Во вторых, нельзя проводить наступательные действия, если у нас нет ударных вертолетов, авиации и в основном нет танков", – заметил он.

По его словам, совершать наступление не на танках, а на бронетранспортерах – это сюжет по научной фантастике. Так что украинцы не оставляют надежд получить еще танки.

Мы говорим о 300 танках, так это такой минимум, что меньше невозможно,

– рассказал Гетман.

По мнению военного эксперта, нам нужно минимум 300 танков и желательно, чтобы еще 300 стояло в резерве.

"Лучше, чтобы два раза по 300 стояло в резерве. Если некоторые танки подбили, то чтобы мы сразу могли пополнить этот пробел новыми танками, которые у нас стоят в резерве", – объяснил он.

По его словам, поставки 12 или 15 танков, из-за которых ведутся споры, это 7–8% от того, что нужно Украине, потому что одна танковая рота не сможет совершить прорыв на линии фронта протяженностью более 2000 километров. Так что это не решает вопрос.

Алексей Гетьман дал прогнозы по количеству танков, которые нужны Украине: смотрите видео

Споры из-за танков лишние

Алексей Гетьман рассказал, что для сравнения войны России с Украиной вспоминают войну против Саддама Хусейна.

"Тогда, кроме самолетов, вертолетов, ракет, артиллерии, были сосредоточены в Саудовской Аравии 1848 танков, а у Саддама Хусейна было примерно столько же танков и столько же военнослужащих, как сейчас в России", –подчеркнул он.

По его мнению, было просчитано, что 1848 танков хватит для того, чтобы эти несколько тысяч танков Саддама Хусейна могли победить.

Так что, по его словам, позиция Запада немного непонятна.

Я не понимаю, почему об этом идут торги,

– объяснил он.

Гетман отметил, что, возможно, есть политические препятствия, о которых мы не знаем.

Leopard для Украины: последние новости