Главное – позиция официальных лиц: влияет ли на поддержку Украины предвыборная гонка в США

В Соединенных Штатах неформально начинается предвыборная гонка. Некоторые аналитики и СМИ предполагают, что на этом фоне может снизиться поддержка Украины. Но это не так.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог из Вашингтона Рамиз Юнус. По его словам, тезис об уменьшении помощи Украине не соответствует действительности. Есть просто много нарративов, которые вкидывают разные группы – и пророссийские, и прокитайские, и проевропейские и т.д.

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Внимательно слушайте официальных лиц

Как подчеркнул Юнус, не стоит обращать внимание на сомнительные нарративы, которые распространяют разные полезные идиоты. Прежде всего, следует обращать внимание на официальных лиц.

Внимательно слушайте официальные лица. В первую очередь по военной составляющей. Слушайте Остина, который возглавляет "Рамштайн". Слушайте Блинкена, а также самого президента США,

– отметил Юнус.

Не стоит забывать и о слушаниях в Конгрессе, где есть двухпартийная поддержка помощи Украине. А некоторые официальные лица вообще призывают Белый дом увеличить поставки разного вооружения для Киева.

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Конечно, следует понимать, что в США начинается политическая борьба между республиканцами и демократами перед выборами президента, которые состоятся в 2024 году. Поэтому ожидаемо, что на фоне этого будут появляться разные непонятные нарративы. Однако здесь следует смотреть на позицию официальных лиц США. А они прилагают много усилий, чтобы Украина победила в войне.

Сегодня нынешняя администрация и Конгресс делают все, чтобы пройти с Украиной этот путь до конца. Многое зависит от ситуации в поле боя. Надеюсь, что по мере вашего успеха на фронте вы будете слышать все более уверенную риторику Вашингтона,

– рассказал Юнус.

Военная помощь для Украины: коротко