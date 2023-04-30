Про це 24 Каналу розповів політолог з Вашингтона Раміз Юнус. За його словами, теза про зменшення допомоги Україні не відповідає дійсності. Є просто багато наративів, які вкидають різні групи – і проросійські, і прокитайські, і проєвропейські тощо.

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Уважно слухайте офіційних осіб

Як наголосив Юнус, не варто звертати увагу на сумнівні наративи, які поширюють різні корисні ідіоти. Насамперед варто звертати увагу на офіційних осіб.

Уважно слухайте офіційних осіб. Насамперед щодо військової складової. Слухайте Остіна, який очолює "Рамштайн". Слухайте Блінкена, а також самого президента США,

– зазначив Юнус.

Не варто забувати і про слухання в Конгресі, де є двопартійна підтримка щодо допомоги Україні. А деякі офіційні особи взагалі закликають Білий дім збільшити постачання різного озброєння для Києва.

Дивіться повну розмову з Рамізом Юнусом на ютубі 24 Каналу

Звісно, варто розуміти, що в США починається політична боротьба між республіканцями та демократами перед виборами президента, які відбудуться у 2024 році. Тому очікувано, що на тлі цього будуть з'являтися різні незрозумілі наративи. Однак тут потрібно дивитися на позицію офіційних осіб США. А вони докладають багато зусиль, щоб Україна перемогла у війні.

Сьогодні нинішня адміністрація та Конгрес роблять все, щоб пройти з Україною це шлях до кінця. Багато що залежить від ситуації на полі бою. Надіюся, що в міру вашого успіху на фронті ви будете чути все більш впевнену риторику Вашингтона,

– розповів Юнус.

Військова допомога для України: коротко