25 БМП LAV III, 4 тренажера для F-16, боеприпасы: Трюдо на саммите объявил о помощи Украине

Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о новом пакете помощи Украине. Он будет включать десятки единиц военной техники, тренажеры для F-16 и боеприпасы.

Канада также передаст Украине помощь, финансируемую из доходов замороженных российских активов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на саммит "Поддерживай Украину" в эфире телемарафона.

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Что Канада передаст Украине

Премьер Канады является одним из участников саммита "Поддерживай Украину", который лично прибыл в Киев.

Он объявил о новом пакете помощи Украине. Он включает:

25 боевых машин пехоты LAV II;

2 бронированные машины боевой поддержки (на них украинские военные будут тренироваться в Германии);

систему посадки для истребителей F-16;

4 авиационных тренажера для F-16;

миллионы боеприпасов, снаряжения для военных, аптечки;

Канада в частности передаст Киеву первую часть помощи Украине на сумму 5 миллиардов канадских долларов, которая финансируется из доходов от замороженных активов России. Кроме этого Канада предоставит Украине еще и грант на поддержку энергетической безопасности.

Интересно, что во время своего выступления премьер Канады процитировал отрывок поэмы "Кавказ" Тараса Шевченко, а именно его известные слова: "Борітеся – поборете".