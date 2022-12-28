Главное условие контрнаступления: в каком оружии и технике нуждаются ВСУ

Западные партнеры снабжают Украину оружием, но несколько нерешительно. Оружие и техника являются решающим преимуществом на поле боя, поэтому следует надеяться на увеличение военной помощи в 2023 году от стран-партнеров.

Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. Он подчеркнул, что успешное контрнаступление возможно при условии получения необходимого вооружения от Запада.

К теме В качестве примера другим: в парламенте Финляндии призвали передать Украине танки Leopard 2

В своем интервью для издания The Economist Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для успешного контрнаступления Украина нуждается в 300 танках и некотором другом вооружении.

Призыв о предоставлении оружия

Катков отметил, что потребность, о которой говорил на интервью Залужный, была указана еще в программной публикации в начале сентября 2022 года. Тогда цифры были выложены в пересчете на бригадные комплекты.

Дело в том, что эти 300 танков, 700 БМП, несколько сотен единиц артиллерии — это фактически комплект на 10 бригад,

– добавил журналист.

Он акцентировал, что как раз после сентября Украина начала успешные наступательные операции по освобождению оккупированных территорий. Поэтому нужно понимать, что такая техника крайне необходима. Следует держать и определенный резерв для проведения масштабных операций на оперативно-тактическом уровне.

Какое оружие нуждается в Украине: смотреть видео

Главное преимущество – оружие

По словам Каткова, существует много исторических примеров, когда имевшие оснащение страны полную комплектность своих подразделений побеждали армию, превосходившую по количеству личного состава.

Но для таких операций нужно иметь решающее преимущество в оружии,

– подчеркнул Катков.

Он надеется услышать в 2023 году о передаче Украине не единичных образцов вооружения и военной техники, а о передаче комплектов на батальон, на бригаду.

"Чтобы мы слышали не о передаче 10 единиц какого-нибудь вооружения или 30 минометов, а слышали, что определенная бригада полностью перешла на западные образцы вооружения, достигла полной боеспособности и прошла обучение на полигоне в стране-союзнице", - подчеркнул Катков.

Он убежден, что все страны-союзницы прекрасно понимают, что инвестиция в обороноспособность Украины в войне является лучшим вариантом. Ведь ликвидируется главная угроза европейскому театру военных действий.

Какие страны предоставили или планируют оказать военную помощь Украине / Инфографика 24 канала

Военная помощь Украине: последнее