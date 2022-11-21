Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время НАТО исчерпала значительную часть собственных запасов оружия и боеприпасов. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Альянсу необходимо восстановить свой военный потенциал, чтобы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

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Генсек НАТО также отметил, что страны-члены должны быть готовы заплатить определенную цену в виде более высоких затрат на энергоносители и других экономических последствий, чтобы укрепить оборону Украины.

Мы должны помнить, что цена, которую мы платим, измеряется деньгами. А цена, которую платит Украина, измеряется жизнями, кровью, каждый день, и наша обязанность их поддерживать,

– подчеркнул Столтенберг.

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Военная помощь от членов НАТО: последние новости

Германия предоставила нашему государству очередной мощный пакет военной помощи. В частности, в Украину уже едут боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II, 3 большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh, 17 единиц автомобилей для пограничной службы, погрузчик, запасные части для крупнокалиберного пулемета М2, 24 MG3 для бронированных эвакуационных.



А еще – 10 датчиков защиты от дронов, 20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от БПЛА и 116 полевых обогревателей.

А еще – 10 датчиков защиты от дронов, 20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от БПЛА и 116 полевых обогревателей. Обратим внимание, что Украина уже интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. В частности, Укроборонпром будет разрабатывать и производить тяжелое вооружение и военную технику совместно с, по меньшей мере, 6 странами-членами Альянса.

Наши защитники также получили от Франции две батареи ЗРК Crotale.

В ВСУ анонсировали прибытие ПВО HAWK. Эти системы заработают на территории Украины уже в ближайшее время.

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