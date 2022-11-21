Єнс Столтенберг заявив, що наразі НАТО вичерпала значну частину власних запасів зброї та боєприпасів. Високопосадовець підкреслив, що Альянсу необхідно відновити свій військовий потенціал, аби підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

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Генсек НАТО також зазначив, що країни-члени повинні бути готові заплатити певну ціну у вигляді вищих витрат на енергоносії та інших економічних наслідків, щоб зміцнити оборону України.

Ми маємо пам'ятати, що ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима. А ціна, яку платить Україна, вимірюється життями, кров'ю, щодня, і наш обов'язок їх підтримувати,

– підкреслив Столтенберг.

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Військова допомога від членів НАТО: останні новини

Німеччина надала нашій державі черговий потужний пакет військової допомоги. Зокрема, в Україну вже їдуть боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II, 3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh, 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби, навантажувач, запасні частини для великокаліберного кулемета М2, 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин.



А ще – 10 датчиків захисту від дронів, 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від БпЛА та 116 польових обігрівачів.

А ще – 10 датчиків захисту від дронів, 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від БпЛА та 116 польових обігрівачів. Зауважимо, що Україна вже інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО. Зокрема, Укроборонпром розроблятиме та виготовлятиме важке озброєння та військову техніку спільно зі щонайменше 6 країнами-членами Альянсу.

Наші захисники також отримали від Франції дві батареї ЗРК Crotale.

У ЗСУ анонсували прибуття ППО HAWK. Ці системи почнуть працювати на території України вже найближчим часом.

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