Усиление ПВО и беспилотники Vector: Германия передала Украине пакет военной помощи

19 августа 2024, 15:26
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Автор: Виктория Кульженко

Германия поддерживает Украину в борьбе против России с первых дней полномасштабного вторжения. В частности, это государство передало очередной пакет помощи.

Германия передала нашему государству очередной пакет военной помощи. Он содержит средства ПВО Iris-T и беспилотники Vector.

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Что Германия передала

Новый пакет помощи включает:

  • ️одну систему ПВО IRIS-T SLS;
  • ️14 тысяч снарядов калибра 155 мм;
  • ️10 беспилотных надводных кораблей;
  • ️16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями.

Соответствующее решение приняло немецкое правительство.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки вскоре планируют объявить о новых пакетах военной помощи для Украины. Точной даты он не назвал.