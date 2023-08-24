Новая мощная помощь от Германии: в списке – ракеты для Patriot и системы обнаружения дронов

Германия продолжает поддерживать наше государство в борьбе с российскими оккупантами. Берлин оказал новую военную помощь Киеву.

Об этом говорится в обновленном списке переданного Украине оружия на сайте Бундесвера. Ракеты для Patriot там появились впервые.

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Германия выделила новый пакет военной помощи Украине

Согласно обновлениям, Украина получила от Германии:

ракеты для ЗРК Patriot;

10 систем обнаружения беспилотников;

40 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;

16 грузовиков Zetros;

510 тысяч патронов для огнестрельного оружия.

Также обновился и перечень немецкого вооружения, которое запланировано на передачу Украине. Речь идет о:

90 системах обнаружения беспилотных летательных аппаратов,

дополнительном 31 миллионе патронов к огнестрельному оружию,

увеличенном количестве готовящихся к отправке грузовиков Zetros с 52 до 94.

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Литва и Норвегия также объявили о новых пакетах помощи

Литва поздравила Украину с годовщиной Независимости очередным пакетом военной помощи на 41 миллион евро. Речь идет о:

боеприпасах к гранатометам Carl Gustaf;

винтовках;

радиолокационных комплексах морского наблюдения;

боеприпасах калибра 5,56 миллиметра;

генераторах, антидронных системах и так далее.

Кроме того, в рамках этого пакета Украине передадут пусковые установки для ракетных комплексов NASAMS.

Норвегия также решила присоединиться к поздравлениям. Премьер-министр Йонас Гар Стере во время визита в Киев сообщил, что его страна предоставит Киеву:

ракеты к зенитно-ракетным комплексам IRIS-T ,

, средства для разминирования,

оборудование для ремонта критической электрической инфраструктуры

Стере также заявил, что Норвегия передаст Украине истребители F-16. Пока точное количество самолетов неизвестно, однако по меньшей мере 2 истребителя украинская армия получит сразу для обучения.

По словам президента Владимира Зеленского, уже есть три страны, которые согласились передать F-16 Украине после тренировки. Речь идет о Дании, Нидерландах и Норвегии. Глава государства очень благодарен им за такое решение.