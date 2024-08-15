От усиления ПВО до танков: Германия показала помощь, которую Украина должна получить до конца года

Германия поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны. Там анонсировали новый пакет помощи для нашего государства.

Германия обнародовала список с военной помощью, которую планируют передать Украине до декабря 2024 года. Ранее США также анонсировали новые пакеты военной помощи.

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Что вошло в этот пакет

В Германии рассказали, что вошло в новый пакет помощи Украине.

В него вошли:

️2 ЗРК IRIS-T SLM;

️4 пусковые установки IRIS-T SLS;

️10 ЗСУ Gepard;

️12 САУ PzH 2000;

️4 САУ Zuzana;

неизвестное количество САУ RCH 155;

бПЛА и системы для борьбы с дронами;

️30 танков Leopard 1A5;

️400 (!) бронированных военных автомобилей;

грузовики и автоцистерны;

️Различные транспортные средства, такие как внедорожники, пикапы, минивэны;

штурмовые винтовки типа MK 556;

также Германия передаст медицинские материалы. В частности, ️1 полевой госпиталь.