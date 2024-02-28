Израиль передаст Украине новые системы оповещения: Жданов назвал их преимущество
Израиль планирует передать Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах. Они помогут еще быстрее услышать воздушную тревогу.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что эта система поможет еще быстрее узнать о воздушной тревоге, чтобы люди быстрее переместились в укрытие.
Смотрите также Враг продвигается в районе Авдеевки и к Часовому Яру: как изменилась линия фронта за неделю
Эта система уже могла быть в Украине
Как отметил Жданов, угроза российских ракетных ударов или атак дронами-камикадзе никуда не делась. Соответственно будет очень хорошо, если граждане смогут еще быстрее услышать сигнал воздушной тревоги.
Ранее, еще летом 2023 года, была информация, что Израиль передал Украине эти системы для тестирования. Их якобы разместили в Киеве. Тогда сообщали, если система будет эффективной, то ее должны были бы установить по всей Украине.
Тогда писали, если будет положительный результат, то систему "закольцуют" по всей территории Украины, чтобы можно было своевременно оповещать население и войска относительно ракетных, авиационный, баллистических ударов и тому подобное,
– сказал Жданов.
Есть вопрос относительно того, насколько эта система будет эффективно во время баллистического удара. Ведь там время подлета чрезвычайно маленький – буквально несколько минут.
Военная помощь для Украины: коротко
- Минобороны Нидерландов заказало производство 9 новейших артиллерийских систем DITA для Украины. Эти гаубицы лишь недавно презентовали.
- В Бундестаге назвали три страны, которые сейчас блокируют покупку 800 тысяч боеприпасов для Украины. Среди них есть и Франция.
- Великобритания недавно объявила о новом пакете помощи для Украины. Туда, в частности, войдут 200 противотанковых ракет Brimstone. Как сообщают, эти ракеты не обязательно наводить на цель, оператор может ввести всего лишь район, где может быть мишень. Далее ракета сделает все сама. Она может бить по статическим, подвижным и маневренным целям.