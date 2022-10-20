Израиль готов предоставить системы раннего предупреждения о ракетных атаках, но этого мало, – ОП

Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с представителями ведущих еврейских организаций и призвал предоставить нашему государству современные системы ПВО, которые имеет Израиль.

Руководитель ОП рассказал участникам онлайн-встречи, что Украина страдает от ударов ракетами и дронами. 10 октября на территорию нашего государства враг выпустил 84 ракеты и 24 ударных БПЛА.

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Почему помощь Израиля важна для Украины

Накануне министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что отказывается передавать Украине оружие. После чего Андрей Ермак заверил, что Израиль должен приобщиться к действенной помощи Украине, ведь во времена, когда агрессор создает угрозы для всего мира, невозможно оставаться сторонним наблюдателем. По словам Ермака, важно разблокировать военно-техническое сотрудничество между двумя странами.

Еврейские общественные организации сейчас могут повлиять на ситуацию и склонить израильское правительство к предоставлению нашему государству необходимых систем.

Сегодня голос каждого из вас, ваших организаций критически важен в вопросе ПВО, в чем у Израиля действительно большой опыт, а главное – у этих систем,

– подчеркнул Андрей Ермак.

Он призвал поддержать Украину в заключении Киевского договора безопасности по механизму гарантий безопасности.

Поддержка Украины – в интересах Израиля

Глава исполнительного совета Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский отметил, что война в Украине – это не только трагедия украинского народа, это война за будущее всего свободного мира.

Поэтому я, как и все присутствующие здесь, считаю, что быть вместе с Украиной в этот момент – это не просто моральная обязанность, это в интересах Израиля,

– сказал Натан Щаранский.

Он отметил, что системы раннего предупреждения о ракетных атаках, которые готов предоставить Израиль, помогут Украине более экономно применять средства ПВО и оперативнее информировать граждан. Однако, по его словам, Израиль может оказывать гораздо большую помощь, поэтому это только первый шаг, и все должно решаться в процессе переговоров.

Главный раввин Киева Яков Дов Блайх предложил создать международный комитет евреев в поддержку Украины в борьбе с террором и обратиться к правительству и народу Израиля с призывом поддержать Украину.

Какую помощь Израиль может предоставить Украине: оценки экспертов

Павел Нарожный отметил, что у Израиля есть много военных мощностей, которые могли бы помочь Киеву в войне. В частности это железный купол и мощные беспилотники.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что только решительная поддержка международных партнеров приведет к нашей победе и остановке зла, которым является Россия и все, кто ей помогает.

Военный эксперт Александр Мусиенко сказал, что прежде всего Украине от Израиля нужна информация об иранских объектах военно-промышленного комплекса, а также сведения об их мощностях, расположении и производственных возможностях.

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