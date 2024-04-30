Латвия анонсировала новую партию военной помощи Украине: что туда войдет

30 апреля 2024, 17:45
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Эвика Силиня

Украина имеет сильную поддержку от союзников с первых дней полномасштабного вторжения. В частности, Латвия анонсировала новый пакет помощи с беспилотниками и средствами противовоздушной обороны.

Латвия предоставит Украине новую партию помощи. В частности, в нее войдут зенитные пушки ближней дальности и беспилотники для наблюдения.

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Это поможет Украине

По словам премьера страны Эвики Силини, правительство утвердило передачу зенитных пушек NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и другого важного оборудования и технических средств для Вооруженных сил Украины.

Это поможет улучшить и противовоздушную защиту, и разведывательные способности Украины,
– отметила она.

Кроме этого, премьер отметила, что Латвия выделяет на поддержку Украины около 0,25% своего ВВП в год.

США надеются убедить Германию отправить Taurus Украине

  • США заявили, что тайно доставили в Украину ракеты большой дальности типа ATACMS. Это вызвало дебаты в Германии о предоставлении крылатых ракет Taurus, против чего продолжает выступать канцлер Олаф Шольц.
  • По словам журналистов DW, Шольц вместе с большинством немецких законодателей неоднократно отказывались прислать Украине систему вооружения дальнего радиуса действия Taurus, утверждая, что это приведет к прямому конфликту Германии с Россией.
  • Соединенные Штаты оптимистично настроены относительно того, что недавнее решение о поставках ПТРК, вместе с аналогичными шагами Франции и Великобритании в отношении крылатых ракет большой дальности, может "потенциально повлиять на Германию", заставив ее пересмотреть свою позицию.

Автор: Вікторія Кульженко