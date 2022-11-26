По словам Зеленского, имена друзей и партнеров Украины должны быть запечатлены не только в памяти людей, но и в металле, чтобы их видели последующие поколения. Также глава государства поблагодарил Литву за мощную поддержку нашего государства.
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Премьер обещает посетить Киев после победы
Шимоните отметила, что помощь и поддержка – это меньше всего, что литовский народ может сделать для Украины, чтобы отблагодарить за ту стойкость и победу, которую проявляют украинцы ради всей Европы.
Табличку создали в благодарности Литве / Фото ОП
Мы будем стоять до вашей победы, потому что то, что вы делаете, важно и для нас,
– сказала Шимоните.
Также она сказала, что основание Аллеи смелости побуждает друзей Украины приходить на это место. Премьер пообещала, что посетит Аллею вместе со своими друзьями и семьей после победы Украины.
Зеленский поблагодарил Шимоните за поддержку Украины в войне / Фото ОП
Как Литва помогает Украине противостоять врагу
- Литва передаст дополнительную помощь в преодолении энергетического кризиса. Премьер-министр страны отметила, что помощь Украине в энергетической сфере так же необходима, как и предоставление вооружения.
- Граждане Литвы закрыли сбор на 3 морские дроны для ВСУ . Нашим партнерам удалось собрать 750 тысяч долларов. Кстати, названия для дронов придумали очень иронические: Peace Дец, Peace Да, Peace Дюк.
- 14 ноября правительство Литвы передало Украине 12 бронетранспортеров М113, 10 из которых оснащены минометами. Всего Вильнюс отправил в нашу страну уже 62 таких бронетранспортера.
- Несколькими днями ранее литовские друзья передали украинцам 12 генераторов . Пока они готовятся передать еще больше.
- В целом Литва находится на третьем месте среди стран, предоставивших Украине больше оружия.
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