За словами Зеленського, імена друзів і партнерів України мають бути закарбовані не лише в пам'яті людей, а й у металі, щоб їх бачили наступні покоління. Також глава держави подякував Литві за потужну підтримку нашої держави.
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Прем'єрка обіцяє відвідати Київ після перемоги
Шимоніте зазначила, що допомога й підтримка – це найменше, що литовський народ може зробити для України, щоб віддячити за ту стійкість і звитягу, яку виявляють українці заради всієї Європи.
Табличку створили на знав вдячності Литві / Фото ОП
Ми будемо стояти до вашої перемоги, тому що те, що ви робите, важливо й для нас,
– сказала Шимоніте.
Також вона сказала, що заснування Алеї сміливості спонукатиме друзів України приходити на це місце. Прем'єрка пообіцяла, що відвідає Алею разом зі своїми друзями та сім'єю після перемоги України.
Зеленський подякував Шимоніте за підтримку України у війні / Фото ОП
Як Литва допомагає Україні протистояти ворогу
- Литва передасть додаткову допомогу для подолання енергетичної кризи. Прем'єр-міністерка країни зазначила, що допомога Україні в енергетичній сфері є такою ж необхідною, як і надання озброєння.
- Громадяни Литви закрили збір на 3 морські дрони для ЗСУ. Нашим партнерам вдалося назбирати 750 тисяч доларів. До речі, назви для дронів придумали дуже іронічні: Peace Дец, Peace Да, Peace Дюк.
- 14 листопада уряд Литви передав Україні 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами. Загалом Вільнюс відправив у нашу країну вже 62 таких бронетранспортери.
- За кілька днів до того литовські друзі передали українцям 12 генераторів. Наразі вони готуються передати ще більше.
- Загалом Литва перебуває на третьому місці серед країн, які надали Україні найбільше зброї.
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