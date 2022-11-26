За словами Зеленського, імена друзів і партнерів України мають бути закарбовані не лише в пам'яті людей, а й у металі, щоб їх бачили наступні покоління. Також глава держави подякував Литві за потужну підтримку нашої держави.

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Прем'єрка обіцяє відвідати Київ після перемоги

Шимоніте зазначила, що допомога й підтримка – це найменше, що литовський народ може зробити для України, щоб віддячити за ту стійкість і звитягу, яку виявляють українці заради всієї Європи.

Табличку створили на знав вдячності Литві / Фото ОП

Ми будемо стояти до вашої перемоги, тому що те, що ви робите, важливо й для нас,

– сказала Шимоніте.

Також вона сказала, що заснування Алеї сміливості спонукатиме друзів України приходити на це місце. Прем'єрка пообіцяла, що відвідає Алею разом зі своїми друзями та сім'єю після перемоги України.

Зеленський подякував Шимоніте за підтримку України у війні / Фото ОП

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