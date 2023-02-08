Делятся не только оружием, но и знаниями: Польша будет ежемесячно обучать два батальона ВСУ

Союзники Украины продолжают помогать нашему государству противостоять российской агрессии. Польша не только дает нам необходимую технику, но и готова заниматься обучением военных.

Предполагается, что каждый месяц Польша может заниматься подготовкой двух батальонов ВСУ. Это во время заседания комиссии по национальной обороне Сейма подчеркнул заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич.

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Будут обучать одновременно до 1000 военных

По словам Скуркевича, Польша сделала самое большое предложение обучать подразделения украинской армии. Страна готова проводить групповую специальную подготовку. Ее смогут проходить, например, саперы. Также предусмотрены медицинские курсы и базовые учения для защитников Украины.

Польское предложение отличается декларацией групповой подготовки... Будем ежемесячно начинать обучение одновременно двух украинских батальонов,

– подчеркнул Скуркевич.

Это не будут какие-то хаотические учения. Сам процесс подготовки будет учитывать актуальные потребности, с которыми сталкиваются ВСУ. Сама же миссия учений, подчеркнул Скуркевич, не должна ограничиваться только тренировками.

Это должно быть комплексный пакет подготовки защитников Украины до войны. И он должен охватывать бесплатную передачу техники, используемой при обучении.

По словам заместителя министра, тренировка подразделений ВСУ проходит в рамках миссии ЕС. Заметим, что в ней Польша считается одним из главных организаторов. Страна-соседка внесла наибольший вклад в эту миссию. Она занимается ее управлением на операционном уровне. По имеющейся информации, штаб миссии был создан на базе 11-й Любушской бронетанковой дивизии, расположенной на западе страны.

Мы полны решимости поддерживать Украину в отбивании российской агрессии. Украина должна выиграть эту войну, в противном случае последствия достижения Россией своих целей с помощью агрессии будут иметь деструктивное влияние на целую систему международной безопасности,

– подчеркнул он.

Польша передаст нам танки

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе президент Польши Анджей Дуда заявил, что ВСУ получит 14 танков Leopard 2. Ровно столько входит в роту по стандартам НАТО.

Интересно, что стандарты ВСУ предусматривают 10 таких машин: один танк управления и три взвода по три танка. Кроме того, Варшава планирует передать нам 60 танков РТ-91.