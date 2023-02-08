Передбачається, що кожного місяця Польща може займатися підготовкою двох батальйонів ЗСУ. На цьому під час засідання комісії з національної оборони Сейму наголосив заступник міністра національної оборони Войцєх Скуркевич.

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Навчатимуть одночасно до 1000 військових

За словами Скуркевича, Польща зробила найбільшу пропозицію навчання підрозділів українського війська. Країна готова проводити групову спеціальну підготовку. Її зможуть проходити, наприклад, сапери. Також передбачені медичні курси та базові навчання для захисників України.

Польська пропозиція вирізняється декларацією групової підготовки... Будемо щомісяця розпочинати навчання одночасно двох українських батальйонів,

– підкреслив Скуркевич.

Це не будуть якісь хаотичні навчання. Сам процес підготовки враховуватиме актуальні потреби, з якими стикаються ЗСУ. Сама ж місія навчань, наголосив Скуркевич, не має обмежуватися лише тренуваннями.

Це має бути комплексний пакет підготовки захисників України до війни. І він повинен охоплювати безплатну передачу техніки, яку використовують під час навчань.

За словами заступника міністра, тренування підрозділів ЗСУ відбувається у рамках місії ЄС. Зауважимо, що в ній Польща вважається одним з основних організаторів. Країна-сусідка зробила найбільший внесок у цю місію. Вона займається її керуванням на операційному рівні. За наявною інформацією, штаб місії створили на базі 11-ї Любуської бронетанкової дивізії, що розташована на заході країни.

Ми сповнені рішучості підтримувати Україну у відбитті російської агресії. Україна мусить виграти цю війну, в іншому випадку наслідки досягнення Росією своїх цілей за допомогою агресії матимуть деструктивний вплив на цілу систему міжнародної безпеки,

– підкреслив він.

Польща передасть нам танки

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ЗСУ отримає 14 танків Leopard 2. Рівно стільки входить до роти за стандартами НАТО.

Цікаво, що стандарти ЗСУ передбачають 10 таких машин: один танк управління та три взводи по три танки. Крім того, Варшава планує передати нам 60 танків РТ-91.