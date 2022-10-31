Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал, что военным, участвующим в "специальной военной операции", власти отправят ноутбуки, тепловые пушки и стиральные машинки. Об этом сообщает 24 канал.
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За чьи средства закупили помощь для оккупантов
С поста Беглова можно понять, что экипировку и оборудование закупили за средства частного бизнеса. Делается это "по заявкам командиров".
Как говорится в посте, вице-губернатор Валерий Пикалев передал подразделениям автомобили повышенной проходимости. В дополнение к автомобилям оккупантам передали ноутбуки, стиральные машины, тепловые пушки и другие необходимые вещи.
По словам одного из российских солдат, помощь им очень нужна, "она будет их поддерживать морально".
Эти вещи невероятно важны для выполнения спецоперации,
– сказал оккупант.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения россияне систематически обворовывают украинцев. Их мародерство неоднократно фиксируют камеры видеонаблюдения. Одним из главных сокровищ оккупантов являются стиральные машинки, холодильники и микроволновки.
В каких условиях живут мобилизованные россияне
- Во Владимирской области "мобики" жалуются на массовую заболеваемость среди военнослужащих. Они жалуются на нечеловеческие условия и ужас вокруг.
- Для мобилизованных в России проводят военные учения. Оккупанты уже сами смеются над собой. Их ведь готовят к войне, даже не выдав оружие.
- В Архангельской области контрактник наехал на колонну срочников. В результате ДТП погибли по меньшей мере двое военнослужащих.
- В России был введен закон, запрещающий военным пользоваться мобильными телефонами на территориях ведения военных действий. Причина появления такого закона – проблемы россиян в Украине.
- Россия в октябре отправила на фронт в Украину несколько тысяч мобилизованных солдат. В большинстве случаев резервисты прибывают в Украину без оружия.