Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал, что военным, участвующим в "специальной военной операции", власти отправят ноутбуки, тепловые пушки и стиральные машинки. Об этом сообщает 24 канал.

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За чьи средства закупили помощь для оккупантов

С поста Беглова можно понять, что экипировку и оборудование закупили за средства частного бизнеса. Делается это "по заявкам командиров".

Как говорится в посте, вице-губернатор Валерий Пикалев передал подразделениям автомобили повышенной проходимости. В дополнение к автомобилям оккупантам передали ноутбуки, стиральные машины, тепловые пушки и другие необходимые вещи.

По словам одного из российских солдат, помощь им очень нужна, "она будет их поддерживать морально".

Эти вещи невероятно важны для выполнения спецоперации,

– сказал оккупант.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения россияне систематически обворовывают украинцев. Их мародерство неоднократно фиксируют камеры видеонаблюдения. Одним из главных сокровищ оккупантов являются стиральные машинки, холодильники и микроволновки.

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