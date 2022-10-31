Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов написав, що військовим, які беруть участь у "спеціальній військовій операції", влада відправить ноутбуки, теплові гармати та пральні машинки. Про це повідомляє 24 канал.
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За чиї кошти закупили допомогу для окупантів
З поста Беглова можна зрозуміти, що екіпірування та обладнання закупили за кошти приватного бізнесу. Робиться це "за заявками командирів".
Як йдеться у пості, віце-губернатор Валерій Пікалев передав підрозділам автомобілі підвищеної прохідності. На додаток до автомобілів, окупантам передали ноутбуки, пральні машини, теплові гармати та інші необхідні речі.
За словами одного з російських солдатів, допомога їм дуже потрібна, "вона їх буде підтримувати морально".
Ці речі неймовірно важливі для виконання спецоперації,
– сказав окупант.
Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни систематично обкрадають українців. Їхнє мародерство неодноразово фіксують камери відеоспостереження. Одним із головних скарбів окупантів є пральні машинки, холодильники та мікрохвильовки.
В яких умовах живуть мобілізовані росіяни
- У Володимирській області "мобіки" скаржаться на масову захворюваність серед військовослужбовців. Вони бідкаються не нелюдські умови та жахіття довкола.
- Для мобілізованих в Росії проводять військові навчання. Окупанти вже самі сміються над собою. Адже їх готують до війни, навіть не видавши зброю.
- В Архангельській області контрактник наїхав на колону строковиків. У результаті ДТП загинули щонайменше двоє військовослужбовців.
- У Росії запровадили закон, що забороняє військовим користуватися мобільними телефонами на територіях ведення воєнних дій. Причина появи такого закону – проблеми росіян в Україні.
- Росія у жовтні відправила на фронт в Україну декілька тисяч мобілізованих солдатів. У більшості випадків резервісти прибувають в Україну без зброї.