Ракеты для ПВО и HIMARS: США выделили новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов
Источник:Государственный департамент США
Украина продолжает получать военную помощь от международных партнёров. США выделяют очередной пакет. Его суммарный размер – 250 миллионов долларов.
Его анонсировал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Читайте дальше, что будет входить в пакет военной помощи, объявленный 29 августа.
Читайте также Противоположные тралы украинского производителя: Притула рассказал о новом масштабном сборе.
Что входит в новый оборонный пакет
Сегодня мы объявляем о следующем пакете военной помощи, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Этот пакет содержит важное вооружение, которое поможет Украине на поле боя,
– говорится в сообщении.
От США Украина получит ракеты для ПВО, боеприпасы для РСЗО и другое вооружение. Если конкретнее, то говорится о:
- ракетах AIM-9 для ПВО;
- боеприпасах к высокомобильным артиллерийским ракетным системам (HIMARS);
- 155-миллиметровых и 105-миллиметровых артиллерийских боеприпасах;
- средствах разминирования;
- ракетах Hydra-70;
- Javelin и других противотанковых комплексах и ракетах;
- более 3 миллионах патронов к стрелковому оружию;
- машинах скорой помощи;
- взрывных боеприпасах для расчистки помех;
- запасных частях, услугах, обучение и транспорте.
По словам Блинкена, вооружение на 250 миллионов долларов предоставляется Украине в рамках помощи, предусмотренной нашему государству ранее.
США будут поддерживать Украину в дальнейшем
Каждый день Россия продолжает вести жестокую захватническую войну, в результате которой погибло множество мирных жителей Украины и миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома,
– добавил госсекретарь.
Он подчеркнул, что российские атаки портовой и зерновой инфраструктуры Украины, стали причиной изменчивости цен на рынках продовольствия и зерна. Кроме того, ракетный и дроновый террор усилил голод, а также глобальную продовольственную опасность по всему миру.
Госсекретарь отметил, что Россия начала войну против Украины и может в любой момент ее завершить. Для этого нужно будет вывести свои войска с территории нашего государства, а также прекратить его атаковать. А пока этого не произошло, США, союзники и партнеры нашего государства будут поддерживать нас до тех пор, пока мы будем в этом нуждаться.