Ракеты для ПВО и HIMARS: США выделили новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов

Украина продолжает получать военную помощь от международных партнёров. США выделяют очередной пакет. Его суммарный размер – 250 миллионов долларов.

Его анонсировал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Читайте дальше, что будет входить в пакет военной помощи, объявленный 29 августа.

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Что входит в новый оборонный пакет

Сегодня мы объявляем о следующем пакете военной помощи, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Этот пакет содержит важное вооружение, которое поможет Украине на поле боя,

– говорится в сообщении.

От США Украина получит ракеты для ПВО, боеприпасы для РСЗО и другое вооружение. Если конкретнее, то говорится о:

ракетах AIM-9 для ПВО;

боеприпасах к высокомобильным артиллерийским ракетным системам (HIMARS);

155-миллиметровых и 105-миллиметровых артиллерийских боеприпасах;

средствах разминирования;

ракетах Hydra-70;

Javelin и других противотанковых комплексах и ракетах;

более 3 миллионах патронов к стрелковому оружию;

машинах скорой помощи;

взрывных боеприпасах для расчистки помех;

запасных частях, услугах, обучение и транспорте.

По словам Блинкена, вооружение на 250 миллионов долларов предоставляется Украине в рамках помощи, предусмотренной нашему государству ранее.

США будут поддерживать Украину в дальнейшем

Каждый день Россия продолжает вести жестокую захватническую войну, в результате которой погибло множество мирных жителей Украины и миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома,

– добавил госсекретарь.

Он подчеркнул, что российские атаки портовой и зерновой инфраструктуры Украины, стали причиной изменчивости цен на рынках продовольствия и зерна. Кроме того, ракетный и дроновый террор усилил голод, а также глобальную продовольственную опасность по всему миру.

Госсекретарь отметил, что Россия начала войну против Украины и может в любой момент ее завершить. Для этого нужно будет вывести свои войска с территории нашего государства, а также прекратить его атаковать. А пока этого не произошло, США, союзники и партнеры нашего государства будут поддерживать нас до тех пор, пока мы будем в этом нуждаться.