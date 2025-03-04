Украина получила уже 90% помощи, которую выделял Байден

Украина получила 90% оружия по программе PDA, остальные 10% - бронетехника, которую доставят до августа 2025 года. Поставка вооружений будет продолжаться благодаря контрактам с США.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ABC News. Украина уже получила 90% вооружения, которое предусматривалось в рамках программы Presidential Drawdown Authority – механизма, позволяющего президенту США быстро передавать военную помощь со складов Пентагона без одобрения Конгресса.

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90% помощи от Байдена уже в Украине

В рамках этой инициативы Киев получил значительный объем боеприпасов и противотанковых систем. Остальные 10% военной помощи, которая еще не поступила, состоит преимущественно из бронетехники и специального оборудования для нее.

По информации журналистов, ее поставки запланированы до августа 2025 года.

Несмотря на значительное количество уже полученной помощи, вопрос дальнейшей поддержки со стороны США остается актуальным. Как отмечает ABC News, стабильный поток вооружений в Украину, вероятно, сохранится еще на несколько лет.

Это объясняется контрактами, которые Киев заключил с частными американскими компаниями на закупку новых видов оружия. Многие из этих соглашений уже финансово обеспечены, что гарантирует поставки даже в условиях возможной политической нестабильности в Вашингтоне.

В то же время дальнейшее выделение крупных пакетов военной помощи зависит от решений нынешней администрации США и позиции Конгресса.