Администрация Байдена скоро объявит о финальной "существенной" военной помощи Украине

Администрация Байдена планирует объявить о финальном масштабном пакете военной помощи для Украины. Произойти может это во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Германию на авиационную базу Рамштайн в четверг, 9 января.

Там он планирует встретиться с представителями примерно 50 стран-партнеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Что известно о новой помощи Украине от США

Издание пишет, что двое высокопоставленных чиновников из минобороны США не назвали точной суммы, но отметили что пакет будет "значительным".

"Хотя он не будет включать примерно 4 миллиарда долларов, которые остались в рамках финансирования, одобренного Конгрессом для Украины", – отметили в AP.

Чиновники говорят, что вероятно, из этой суммы останется еще "несколько миллиардов долларов", которые сможет предоставить Украине новая команда Трампа, если она решит это сделать.

К слову, эта поездка Остина станет его последней встречей с партнерами в формате "Рамштайн", который он организовал для защиты Украины после вторжения России в феврале 2022 года. Благодаря этому Украине удалось получить более 126 миллиардов долларов на оружие и военную подготовку. Штаты из этой суммы предоставили 66 миллиардов долларов.

"Пакет, который будет объявлен в четверг, будет взят из имеющихся запасов с целью передачи большей части оружия, обещанного Украине, к моменту, когда Трамп примет присягу" – добавили в издании, ссылаясь на одного из чиновников.