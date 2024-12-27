США вскоре отправят Украине пакет военной помощи на 1,25 миллиарда долларов, – АР

США могут прислать Украине новый пакет помощи. Его стоимость – 1,25 миллиарда долларов.

Ожидается, что об этом объявят в ближайшее время. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Что войдет в новый пакет помощи США

Официальные лица США анонимно сообщили о новом пакете помощи в пятницу, 27 декабря. Объявят о нем, вероятно, в понедельник, 30 декабря.

По словам американских чиновников, администрация Байдена настаивает на том, чтобы передать Украине как можно больше помощи до 20 января. Это будет последний день на посту нынешнего президента Штатов.

Большой пакет помощи включает значительное количество боеприпасов, в том числе для национальных передовых зенитно-ракетных систем и системы противовоздушной обороны HAWK,

– отмечают в AP.

Также Украине могут передать ракеты Stinger и артснаряды калибра 155 и 105 миллиметров.

О новом пакете помощи стало известно на фоне последних атак на энергетические объекты Украины в последние дни.

Напомним, что на Рождество 25 декабря Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре во многих областях. В результате атаки без света остались многие регионы, также были повреждены жилые и инфраструктурные объекты.