Администрация Трампа игнорирует вопрос нового пакета помощи Украине, – NYT

Администрация Дональда Трампа фактически прекратила обсуждение поддержки Украины, несмотря на завершение действия предыдущего пакета помощи. В то же время европейские союзники не получают даже гарантий о сохранении обмена разведданными.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Рассматривают ли США новый пакет военной помощи

По словам сторонников Украины в американском Конгрессе, несмотря на то, что военная и финансовая помощь Украине, утверждена еще в последние месяцы каденции Джо Байдена, почти исчерпана, в Вашингтоне пока нет активного обсуждения нового пакета поддержки.

Европейские чиновники говорят, что они даже не получили заверений, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине разведывательную информацию, которая является ключевой для ее способности наносить удары по российским войскам и инфраструктуре,

– отмечают в издании.

В публикации также отмечается, что фактически, когда Белый дом сегодня говорит о своих отношениях с Украиной, он обычно говорит скорее о том, что он получает, а не о том, что планирует дать.

После событий в Овальном кабинете США и Украина пересматривают соглашение об американских инвестициях и доступе к украинским полезным ископаемым.

Одним из примеров является документ о доступе США к стратегическим природным ресурсам Украины, который до сих пор не подписан, хотя на его пересмотр и переписывание уже потратили более шести недель.

"Соглашение, к которому Трамп действительно стремится, – это соглашение с Россией. Но чтобы достичь ее, нужно обойти Украину – или объявив о прекращении огня, или просто отложив проблему в сторону", – резюмируют в издании.