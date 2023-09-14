Пентагон создал новую команду для мониторинга использования денег США в Украине

Пентагон создает новую команду по мониторингу помощи США Украины. Все больше законодателей-республиканцев призывают к ужесточению контроля над тем, как используются деньги.

Представители мониторинговой группы будут контролировать использование пособий на местах и находиться в Киеве.

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В чем причина ужесточения мониторинга

Администрация Байдена недавно запросила у Конгресса 24 миллиарда долларов на дополнительную помощь для Украины, включая 13 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, ведь президент и другие чиновники администрации пообещали помогать украинцам "столько, сколько нужно".

Но некоторые республиканцы настроены скептически и все большее из них начинают ставить под сомнение целесообразность расходования миллиардов долларов на Украину, при этом призывая к усилению контроля. Примечательно, что призывы республиканцев к усилению контроля единодушны.

Как будет работать мониторинговая группа

Генеральный инспектор Министерства обороны сообщил, что высокопоставленный представитель США приступил к работе в Украине в конце августа. Зато к концу сентября должны прибыть остальные персоналы.

Это впервые, когда генеральный инспектор будет иметь персонал в Украине после российского вторжения в феврале 2022 года. Мониторинговая группа базируется на посольстве США. Она будет контролировать помощь, которая с момента начала правления администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов.